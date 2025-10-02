ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á

¡¡Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬£²Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ë¤è¤ë¡È°ÇÅÚÁò¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¡¡ÆüËÜ¤ÏÅÚÁò¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤ÊèÃÏ¤¬ÂçÂ¿¿ô¤Ç¡¢£³£´Ëü¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤Ë½»¤à¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÊèÉÔÂ­¡£Á´¹ñ¤ÇÅÚÁò²ÄÇ½¤ÊÊèÃÏ¤Ï£±£°¤«½ê¤Û¤É¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ëÅÚÁò²ÄÇ½¤ÊÊèÃÏ¤¬¡È°ÇÅÚÁò¡É¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£

¡¡¥â¥¹¥¯´Ø·¸¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¿Í¤¬Æ±Îî±à¤ËÌµµö²Ä¤Ç£±£´ÂÎ¤â¤Î°äÂÎ¤òÅÚÁò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½Åµ¡¤ò»È¤¤¡¢¶è²è³°¤Î¾ì½ê¤Ë¾¡¼ê¤ËÊèÃÏ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢·Ù»¡¤¬²ðÆþ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ä¡£¡Ö£²£°£°Ëü±ß»ÙÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ç°½ñ¤ò¼è¤ê¸ò¤ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤é¤Ï£±±ß¤â»ÙÊ§¤ï¤º»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±ÊèÃÏ¤Î´ÉÍý¿Í¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î°äÂÎ°ä´þ¤ÈÆ±¤¸¡×¤ÈÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÁÒÅÄ»á¤Ï¤³¤Î·Ð°Þ¤òÊó¤¸¤ëµ­»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö°ÇÅÚÁò¡©»àÂÎ°ä´þ¤È°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¡¢¤­¤Á¤ó¤È·Ù»¡¤ä»ÊË¡¤ÏÆ°¤¯¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤«¤â£±£´ÂÎ¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Î»à¤Ê¤Î¤«¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À­¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©ÌµË¡¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¡¡Â³¤±¤Æº£²ó¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø°ÇÅÚÁò¡Ù¤Ã¤Æ¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Ç¤·¤ç¡£¿·¤·¤¤ÍÑ¸ì¤òÌµÍý¤ä¤êºî¤Ã¤ÆÈÈºáÀ­¤òÛ£Ëæ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ø³°¹ñ¿Í¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÄÉµá¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î³°¹ñ¿ÍÆÃ¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Î¤¿¤á¤ÎÅÚÁò²ÄÇ½ÊèÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤ë·×²è¤ÏÂçÊ¬¸©¤Ê¤É¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿å¼Á±øÀ÷ÌäÂê¤ò·üÇ°¤¹¤ë½»Ì±¤«¤é¤ÎÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£