ÅÄÂ¼½ß¤¬¥í¥ó¥Ö¡¼²ò»¶¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¹ðÇò¡¡¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥â¥ä¥â¥ä¡Ö²¶¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂ¼½ß¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¡¢£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÅÄÂ¼Î¼¡Ê£µ£³¡Ë¤È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä£±¹æ£²¹æ¡×²ò»¶¡Êº£Ç¯£¶·î¡Ë¤ÎÎ¢Â¦¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È½ß¤Ï¡Ö¡Ê½êÂ°¤Î¡ËµÈËÜ¶½¶È¤ò¼¤á¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¿¥ì¥ó¥È¶È°Ê³°¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÈËÜ¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¡¢²¶¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÈèÊÀ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢µÈËÜ¶½¶È½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡×
¡¡ÁêÊý¤ÎÎ¼¤Ë¡Ö²¶¤Ï½Ð¤ë¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Î¼¤Ï¡Ö²¶¤Ï»Ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ØÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤¸¤ã²¶¤À¤±½Ð¤ë¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤½¤ÎÍâ·î¤Ë¡¢¤¢¤Î°Ç±Ä¶ÈÌäÂê¡Ê£²£°£±£¹Ç¯£¶·î¡Ë¤ÇÎ¼¤¬Àè¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢½ß¤ÏÎ¼¤Ë¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¼¤Ï¡ÖÌá¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´è¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£µÈËÜ¤Ë¡ÖÎ¼¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÎ»²ò¤ò¤â¤é¤¤¡¢µÈËÜ¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò£Ì£Ï£Î£Ä£Ï£Î£Â£Ï£Ï£Ô£Ó¡×¤ò£±£¹Ç¯Ëö¤ËÀßÎ©¡£Î¼¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¡Ö¤½¤í¤½¤í¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¼¤ÎÊÖ»ö¤Ï¡ÖÌá¤é¤Ê¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡»ÅÊý¤Ê¤¯½ß¤Ï¡ÖÌá¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò³°¤Ç¸ø¤Ë¸À¤¦¤Î¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¤È¤À¤±Î¼¤ËÅ£¤ò»É¤·¤¿¤¬¡¢½ß¤Ë¤è¤ë¤È¤½¤ÎÍâÆü¡¢¡ÖÎ¼¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ØµÈËÜ¤ËÌá¤ëµ¤¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ä¤Ã¤¿¤Î¡×¡£Î¼¤ËÅÅÏÃ¤·¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢Î¼¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¤Ç¡¢½ß¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥¥ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î¼¤¬¤½¤¦¸ø¸À¤·¤¿°Ê¾å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï£²£³Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¾ö¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ß¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¼¤Î¡ÖÌá¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Ï¸Ç¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó²°¹æ²¼¤í¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡²ò»¶¤Î°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ï²¶¡¢Î¼¤µ¤ó¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¿Í¤À¤«¤é¡¢ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤È»¨¤Ë²¶¤Î¤³¤È°·¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤½¤ÎÎ¼¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¶¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿²°¹æ¤ò²¼¤í¤½¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¡×¤È½ß¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë½ß¤ò¡¢µÈËÜ¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤¤¤è¡£¤ä¤ì¤ä¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¾¡¼ê¤Ë²¶¤¬»ß¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£°ìÅÙ¤ÏÂà½ê¤ò¹Í¤¨¤¿¤¬¡Öº£¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£Î¼¤È¤Î´Ø·¸¤â¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÎÎ¼¤È½ß¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¤Í¡££Ì£É£Î£Å¤âÁý¤¨¤¿¤·¡¢º£ÅÙ¥¦¥Á¤Î²È¤Ç¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä¤ªÈè¤ì¤µ¤ó²ñ¡Ù¤ò¤ä¤ë¡×¤½¤¦¤À¡£