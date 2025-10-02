今田美桜「タウンワーク」の新CM、FRUITS ZIPPERも加わり明るくポップな世界観に
女優の今田美桜（28歳）が、アルバイト・パート求人情報メディア「タウンワーク」の新CMに出演。10月1日より、「ポージング」篇の放映を開始した。
今回のCMは、今田の「バイトさがそ！」という元気なひと声から始まる。ブランドカラーに彩られた背景の中で、おなじみの「タウンワーク♪」の楽曲に合わせ、今田が軽快にポージング。明るくポップな世界観が一気に広がる。
そこに登場するのは、アイドルグループ・FRUITS ZIPPER。今田と同じポーズをしながら後ろを通り抜け、画面に賑やかなリズムを加える。楽曲が「バイトす〜るな〜ら♪」と ラストに向かうフレーズでは、全員が一斉に今田のもとへ駆け寄り、最後の「タウンワーク♪」に合わせてキメポーズ。このラストシーンでは、メンバーそれぞれが独自に考えたオリジナルのポーズと表情を披露した。
撮影後のインタビューで、「タウンワークのテレビCMに出演されて今回で2作目となりました。前回のCMでは、15秒間ほぼ動きがなく最後に1ポーズだけする内容でしたが、周りからの感想や反響はありましたか？」と質問を受ける。
これに今田は「すごく反響がありまして、『シンプルだね』と（笑）。『斬新ですごく目に留まる』とか『子どもがすごく好き』と言っていただくなど、思わぬ反響もありました」と語った。
