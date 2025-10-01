今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、耳をぺたんと寝かせてくつろいでいたもふもふ白猫ちゃん。体全体が平べったく広がり、ふわふわの毛並みと相まって、思わず「アザラシ？」と見間違えるほど可愛かったようです。

投稿はXにて、119.1万回以上表示。いいね数は6.4万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「なんだこのかわいいもちもち」「ふわふわすぎます」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：くつろいでいた白猫→全身を見てみたら…まさかの『フォルム』が可愛すぎる】

アザラシのような白猫ロイズちゃん

今回、Xに投稿したのは「コロネとモフモフにゃんず」さん。登場したのは、もふもふ毛並みの白猫ロイズちゃんです。

ロイズちゃんは、耳を倒してぺったんこ。足も畳んでくつろいでいたようです。正面から見ても横から見ても、丸みを帯びた体つきが強調されていた模様。その姿は、まるで「アザラシ」そっくり。とっても可愛らしいです。

ロイズちゃんがここまで見事なアザラシポーズでくつろげるのも、大好きな飼い主さんの前で安心しきっているからこそ。普段からどれだけ大事に育てられているのかが、よく伝わってきます。

アザラシになったロイズちゃんは、まさに三連休にピッタリ。こんなにも可愛いアザラシ猫ちゃんを眺めれば、仕事のストレスも吹っ飛び、思わず笑みもこぼれてしまいますね。

アザラシみたいなロイズちゃんに癒されたX民たち

可愛いアザラシに変身したロイズちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「真冬には襟元に来てほしいな」「モフモフアザラシ」「すごい！完璧なフォルム」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、アザラシに変身したロイズちゃんに心が癒され、ステキな三連休を過ごせたようですね。

Xアカウント「コロネとモフモフにゃんず」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫ちゃんたちの姿は見ているだけで心が和みます。

写真・動画提供：Xアカウント「コロネとモフモフにゃんず」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。