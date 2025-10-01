スシロー×可哀想に！が再コラボ、おぱんちゅうさぎ＆新キャラ・んぽちゃむ降臨 前後半で変わる限定メニューやグッズ登場
【モデルプレス＝2025/10/01】回転寿司チェーン「スシロー」では、クリエイター・可哀想に！とのコラボレーション企画として、キャラクター「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」が登場する商品を、2025年10月8日（水）より全国のスシローで販売する。
【写真】乃木坂46山下美月“推し”と密着 2ショット公開
2023年11月に実施され好評を博した「おぱんちゅうさぎ」とのコラボ企画が今回スケールアップ。新たにヨーグルトの妖精である「んぽちゃむ」も加わり、販売商品を前半（10月8日〜）と後半（10月22日〜）で内容を変更する構成とした。
【前半：10月8日（水）より販売開始】
・まぐたくおはぎ（イカのせ） 可哀想に！コラボ限定ピック付き
まぐたくおはぎにイカをのせ、巻き寿司になったおぱんちゅうさぎの姿を表現した一皿。コラボ限定ピック（全10種）がランダムで1枚付属する。
ピック裏面にランダムで出てくる“金のおぱんちゅ”と“銀のんぽちゃむ”を見つけて応募できるキャンペーンの対象商品となる。
・かぼちゃのブリュレアチーズケーキ 可哀想に！コラボ限定ステッカー付き
北海道産のかぼちゃペーストとクリームチーズを使用し、スポンジに入れたシナモンの風味とケーキトップのブリュレのパリパリ感がよいアクセントになった一品。コラボ限定ステッカー（全10種）がランダムで1枚付き、ステッカー裏面にはスシローで利用可能な5％OFFクーポンが付く。
・ぷちローセット 可哀想に！コラボ限定つみあげフィギュア付き
ミニしゃりのおすし（いくらの包み以外）とゼリーのセット。コラボ限定つみあげフィギュア（全3種）と遊べるゲーム付きのコラボ限定シート（全5種）がランダムで1点ずつ付属する。
・可哀想に！コラボ限定マスコット付き ソフトドリンク
コラボ限定マスコット（前半：全4種）がランダムで1個付く。
【後半：10月22日（水）より販売開始】
・いかとえびのバジルチーズ炙り 可哀想に！コラボ限定ピック付き
いかとえびのおすしにチーズとバジルソースをトッピングし、炙り仕上げにした商品。コラボ限定ピック（全10種）がランダムで1枚付属する。
ピック裏面にランダムで出てくる“金のおぱんちゅ”と“銀のんぽちゃむ”を見つけて応募できるキャンペーンの対象商品となる。
・お芋すぎるパフェ 可哀想に！コラボ限定お芋ピック付き
紫芋ムース、さつま芋の甘露煮、お芋とバニラのマーブルアイスを重ね、ホイップの上には紫芋ペーストをモンブラン風に絞った、お芋づくしのパフェ。コラボ限定お芋ピック（全10種）がランダムで1枚付属する。
・お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ コラボ限定お芋ピック付き
焼き芋ペーストとクリームチーズを使用したチーズケーキに、焼き芋の蜜のような蜜芋風ソースをかけた濃厚な味わい。さつまいもダイスと隠し味の塩が甘みを引き立てる。コラボ限定お芋ピック（全10種）がランダムで1枚付属する。
・ひんやり焼き芋ブリュレ バニラアイス添え 可哀想に！コラボ限定お芋ピック付き
国産さつまいもの焼き芋をブリュレ仕上げにしたもので、表面のパリッとした食感と素朴な甘みが楽しめる。バニラアイスを添え、お芋と一緒にも味わえる。コラボ限定お芋ピック（全10種）がランダムで1枚付属する。
・可哀想に！コラボ限定マスコット付き ソフトドリンク
コラボ限定マスコット（後半：全4種）がランダムで1個付く。
【持ち帰り限定セット】
・可哀想に！コラボ限定セット8貫 すし皿付き
持ち帰りネット注文限定で、コラボ限定すし皿（全3種）がランダムで1枚付く8貫セット。予約は10月8日（水）AM7:00から、受取期間は10月11日（土）から11月9日（日）までとなる。
このほか、すしと一緒にスシローの店舗も楽しんでもらえるよう、スペシャルコラボ店舗の展開も実施。コラボ対象店舗は、東京都、神奈川県、千葉県、京都府、兵庫県、愛知県、福岡県の合計8店舗となる。日程は以下の通り。（modelpress編集部）
＜スペシャルコラボ店舗 概要＞
■実施期間：2025年10月8日（水）〜11月9日（日）
対象店舗：
・新宿東口店（東京都）
・市川駅前店（千葉県）
・京都伏見店（京都府）
・大野城大城店（福岡県）
■実施期間：2025年10月10日（金）〜11月9日（日）
対象店舗：
・池袋サンシャイン60通り店（東京都）
・川崎リバーク店（神奈川県）
・栄店（愛知県）
・生田川インター店（兵庫県）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46山下美月“推し”と密着 2ショット公開
◆スシロー×可哀想に！コラボ再び
2023年11月に実施され好評を博した「おぱんちゅうさぎ」とのコラボ企画が今回スケールアップ。新たにヨーグルトの妖精である「んぽちゃむ」も加わり、販売商品を前半（10月8日〜）と後半（10月22日〜）で内容を変更する構成とした。
◆コラボレーション商品詳細
【前半：10月8日（水）より販売開始】
・まぐたくおはぎ（イカのせ） 可哀想に！コラボ限定ピック付き
まぐたくおはぎにイカをのせ、巻き寿司になったおぱんちゅうさぎの姿を表現した一皿。コラボ限定ピック（全10種）がランダムで1枚付属する。
ピック裏面にランダムで出てくる“金のおぱんちゅ”と“銀のんぽちゃむ”を見つけて応募できるキャンペーンの対象商品となる。
・かぼちゃのブリュレアチーズケーキ 可哀想に！コラボ限定ステッカー付き
北海道産のかぼちゃペーストとクリームチーズを使用し、スポンジに入れたシナモンの風味とケーキトップのブリュレのパリパリ感がよいアクセントになった一品。コラボ限定ステッカー（全10種）がランダムで1枚付き、ステッカー裏面にはスシローで利用可能な5％OFFクーポンが付く。
・ぷちローセット 可哀想に！コラボ限定つみあげフィギュア付き
ミニしゃりのおすし（いくらの包み以外）とゼリーのセット。コラボ限定つみあげフィギュア（全3種）と遊べるゲーム付きのコラボ限定シート（全5種）がランダムで1点ずつ付属する。
・可哀想に！コラボ限定マスコット付き ソフトドリンク
コラボ限定マスコット（前半：全4種）がランダムで1個付く。
【後半：10月22日（水）より販売開始】
・いかとえびのバジルチーズ炙り 可哀想に！コラボ限定ピック付き
いかとえびのおすしにチーズとバジルソースをトッピングし、炙り仕上げにした商品。コラボ限定ピック（全10種）がランダムで1枚付属する。
ピック裏面にランダムで出てくる“金のおぱんちゅ”と“銀のんぽちゃむ”を見つけて応募できるキャンペーンの対象商品となる。
・お芋すぎるパフェ 可哀想に！コラボ限定お芋ピック付き
紫芋ムース、さつま芋の甘露煮、お芋とバニラのマーブルアイスを重ね、ホイップの上には紫芋ペーストをモンブラン風に絞った、お芋づくしのパフェ。コラボ限定お芋ピック（全10種）がランダムで1枚付属する。
・お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ コラボ限定お芋ピック付き
焼き芋ペーストとクリームチーズを使用したチーズケーキに、焼き芋の蜜のような蜜芋風ソースをかけた濃厚な味わい。さつまいもダイスと隠し味の塩が甘みを引き立てる。コラボ限定お芋ピック（全10種）がランダムで1枚付属する。
・ひんやり焼き芋ブリュレ バニラアイス添え 可哀想に！コラボ限定お芋ピック付き
国産さつまいもの焼き芋をブリュレ仕上げにしたもので、表面のパリッとした食感と素朴な甘みが楽しめる。バニラアイスを添え、お芋と一緒にも味わえる。コラボ限定お芋ピック（全10種）がランダムで1枚付属する。
・可哀想に！コラボ限定マスコット付き ソフトドリンク
コラボ限定マスコット（後半：全4種）がランダムで1個付く。
【持ち帰り限定セット】
・可哀想に！コラボ限定セット8貫 すし皿付き
持ち帰りネット注文限定で、コラボ限定すし皿（全3種）がランダムで1枚付く8貫セット。予約は10月8日（水）AM7:00から、受取期間は10月11日（土）から11月9日（日）までとなる。
◆一部対象店舗でもコラボ
このほか、すしと一緒にスシローの店舗も楽しんでもらえるよう、スペシャルコラボ店舗の展開も実施。コラボ対象店舗は、東京都、神奈川県、千葉県、京都府、兵庫県、愛知県、福岡県の合計8店舗となる。日程は以下の通り。（modelpress編集部）
＜スペシャルコラボ店舗 概要＞
■実施期間：2025年10月8日（水）〜11月9日（日）
対象店舗：
・新宿東口店（東京都）
・市川駅前店（千葉県）
・京都伏見店（京都府）
・大野城大城店（福岡県）
■実施期間：2025年10月10日（金）〜11月9日（日）
対象店舗：
・池袋サンシャイン60通り店（東京都）
・川崎リバーク店（神奈川県）
・栄店（愛知県）
・生田川インター店（兵庫県）
【Not Sponsored 記事】