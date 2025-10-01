[9.30 欧州CLリーグフェーズ第2節](トルコ・テレコム・アリーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ガラタサライ]

先発

GK 1 U. Çakır

DF 4 イスマイル・ヤコブス

DF 6 ダビンソン・サンチェス

DF 42 A. Bardakcı

DF 90 ウィルフリード・シンゴ

MF 11 Y. Akgün

MF 20 イルカイ・ギュンドアン

MF 34 ルーカス・トレイラ

MF 53 B. Yılmaz

MF 99 マリオ・レミナ

FW 45 ビクター・オシメン

控え

GK 19 G. Güvenç

DF 3 M. Baltacı

DF 17 E. Elmalı

DF 23 カーン・アイハン

DF 91 A. Ünyay

MF 8 Gabriel Sara

MF 18 B. Kutlu

FW 7 ロランド・サライ

FW 9 マウロ・イカルディ

FW 10 レロイ・サネ

FW 21 A. Kutucu

FW 30 ユスフ・デミル

監督

オカン ブルク

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 12 コナー・ブラッドリー

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 3 遠藤航

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

FW 9 アレクサンデル・イサク

FW 11 モハメド・サラー

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります