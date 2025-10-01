ガラタサライvsリバプール スタメン発表
[9.30 欧州CLリーグフェーズ第2節](トルコ・テレコム・アリーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ガラタサライ]
先発
GK 1 U. Çakır
DF 4 イスマイル・ヤコブス
DF 6 ダビンソン・サンチェス
DF 42 A. Bardakcı
DF 90 ウィルフリード・シンゴ
MF 11 Y. Akgün
MF 20 イルカイ・ギュンドアン
MF 34 ルーカス・トレイラ
MF 53 B. Yılmaz
MF 99 マリオ・レミナ
FW 45 ビクター・オシメン
控え
GK 19 G. Güvenç
DF 3 M. Baltacı
DF 17 E. Elmalı
DF 23 カーン・アイハン
DF 91 A. Ünyay
MF 8 Gabriel Sara
MF 18 B. Kutlu
FW 7 ロランド・サライ
FW 9 マウロ・イカルディ
FW 10 レロイ・サネ
FW 21 A. Kutucu
FW 30 ユスフ・デミル
監督
オカン ブルク
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 12 コナー・ブラッドリー
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 11 モハメド・サラー
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります