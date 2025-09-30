この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

りかひな先生が「中3化学」を12分でまとめた動画を公開！中3化学を12分で総復習できる神授業

「【神回】中3化学を12分で総復習しよう！【まとめ】」と題した動画で、中学理科の専門家・りかひな先生が登場。今回の動画では、中学3年生で学ぶ化学全12単元について、そのポイントをコンパクトにまとめて解説しました。



りかひな先生は冒頭、「詳しい説明は省きますので、わからない単元が出てくるかもしれません。その場合、そこが弱点単元ですので、ぜひ各単元の解説動画を見て弱点を補ってください」と呼びかけ、それぞれの単元で重要な点をわかりやすく整理します。



イオン、電解質、電離の反応式、電気分解、イオン化傾向、ダニエル電池、燃料電池、酸とアルカリ、中和と塩、中和のグラフや計算方法など、中3化学の学習内容が次々に登場。特に、「金属はプラスが好きな物質で、陽イオンの座をかけた戦いを起こします」や「語呂合わせは“曲がるぜ鉄道”」など、独自の解説が光りました。



また、イオンの反応式や電気分解に関しては、「電離の式と電気分解の式は違いますので注意しましょう」と具体的な注意点も交えて説明。「燃料電池は環境に優しいと言われています」など、理科の知識と社会性を結びつけるコメントも飛び出しました。



動画の終盤でりかひな先生は、「おそらくよくわからない単元があったと思います。そこが弱点になっている可能性が高いので、ぜひ各単元の解説動画を見て弱点を補ってください」と重ねてアドバイス。「ほとんどの内容がわかったという人は問題をガンガン解いていきましょう。問題を解いているうちにさらに理解が深まりますからね」とエールを送り、動画を締めくくっています。