えちごトキめき鉄道の豪華観光列車「雪月花」と 快速が JR大糸線でリレー運転！南小谷駅90周年記念11/29限定ツアーの発売開始
新潟県上越地方を走る観光列車「えちごトキめきリゾート雪月花」が、11月29日（土）にJR大糸線へ乗り入れを実施します。今回は、南小谷駅開業90周年を記念し、快速「南小谷駅開業90周年号」と「雪月花」を乗り継ぐリレー形式の特別運行が特徴です。この特別な列車に乗車できる旅行商品が9月29日12:00からインターネット限定での発売が開始されました。晩秋の美しい大糸線を、豪華なリゾート列車から楽しむ貴重な機会です。
南小谷駅90周年を祝い「リレー形式」で特別運行
新潟県上越地方を走るリゾート列車「えちごトキめきリゾート雪月花」のJR大糸線乗り入れは、JR大糸線の利用促進と沿線活性化を目的に毎年実施している恒例イベント。今年も11月29日に実施。糸魚川駅〜南小谷駅間を走ります。
7回目となる今回は、南小谷駅が開業90周年を迎えることを記念した特別な運行形態が特徴。快速「南小谷駅開業90周年号」と「えちごトキめきリゾート雪月花」の2つの特別列車を南小谷駅で乗り継ぐ「リレー形式」を採用し、節目の年を祝います。
当日は糸魚川駅での出発式のほか、沿線各駅でのおもてなしも予定されており、地域全体でイベントを盛り上げます。
「糸魚川泊」「長野泊」から選べる旅行プラン
この特別列車に乗車するには、株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールスが企画・実施する旅行商品への申し込みが必要です 。
目的地に合わせて「糸魚川宿泊コース」と「長野宿泊コース」の2種類から選ぶことができ、どちらのコースも2つの特別列車に乗車が可能。南小谷駅では「えちごトキめきリゾート雪月花」と快速「南小谷駅開業90周年号」が並ぶ姿を間近に見ることができます。
インターネット限定販売となっており、9月29日12:00から専用の商品サイト「日本の旅、鉄道の旅」で申し込みが可能にななっています（申し込み状況により販売終了になる可能性がありますので、ご了承ください）。
【糸魚川宿泊コース】
東京駅→長野駅→南小谷駅→糸魚川駅→市振駅→糸魚川駅→東京駅
【長野宿泊コース】
東京駅→糸魚川駅→市振駅→糸魚川駅→南小谷駅→長野駅→東京駅
※太字部分がJR 大糸線への乗り入れ
【当日の普通列車運休について】
「雪月花」の運行にともない、当日は普通列車の一部が運休となります。運休となるのは以下の2本で、同時刻にバス代行輸送が実施されます。
糸魚川 13:20発 → 南小谷 14:22着
南小谷 14:43発 → 糸魚川 15:43着
節目の年を祝い、リレー形式で運行される今年の「えちごトキめきリゾート雪月花」JR大糸線乗り入れ。晩秋の美しい大糸線の景色を、豪華なリゾート列車から楽しんでみてはいかがでしょうか。
