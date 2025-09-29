JRT四国放送

写真拡大 (全2枚)

サッカーJ2、徳島ヴォルティスは9月28日、アウェーでカターレ富山と対戦しました。

前節から先発メンバーを4人入れ替えた白のユニホーム、ヴォルティス。

この日は敵地で、カターレ富山と対戦です。

前半25分、ヴォルティスはロングパスを高木がスペースに落とし、走りこんできたトニーアンデルソンが左足でシュート。

今季初のスタメン起用に、トニーアンデルソンが応え、ヴォルティスが先制します。

そして、前半アディショナルタイム、再びトニーアンデルソン。

体を反転させながら鮮やかなゴール。

前半を終え、2-0とリードします。

後半9分、富山にゴールを許し1点差に迫られます。

しかしその2分後、カウンターからルーカスバルセロスが仕掛けます。

ドリブルで相手を揺さぶり、最後は右足を振り抜きゴール。

今季10点目のゴールで、再びリードを2点差に広げます。

ヴォルティスはそのまま逃げ切り3対1。

ブラジル勢2人の活躍で、4試合ぶりに勝利を収めました。

（徳島ヴォルティス・ トニーアンデルソン選手）
「素直に嬉しいです、僕のゴールというよりチームの勝利が一番良かったと思う」

順位表です。

ヴォルティスは、4試合ぶりの勝利で勝ち点3をプラスし、順位を1つ上げ5位に浮上しました。

残り7試合となったヴォルティス次節は、10月5日にホームで今治FCと対戦します。