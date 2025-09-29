銀座コージーコーナーの2025年クリスマスケーキがついに予約受付スタート！

銀座コージーコーナーは、2025年のクリスマスシーズンに向けて、全国の生ケーキ取扱店でクリスマスケーキの予約受付を開始しました。バラエティ豊かなケーキが揃い、苺やチョコの定番ケーキから予約限定・数量限定のプレミアムケーキまで、全20種類をラインアップ。さらに、店頭予約特典として、数量限定のオリジナルクリスマスケーキ皿もプレゼント！家族や友人との特別なクリスマスにぴったりな一品を、今すぐ予約♪

多彩なクリスマスケーキが勢ぞろい！



サンタ村のクリスマス（9個入）（12個入）

9個入 価格：3,300円(税込)/12個入 価格：4,450円(税込)

たっぷり苺のデラックスクリスマス（4.5号） 【予約限定500台】

価格：8,500円(税込)

価格：6,500円(税込)

ミロワールショコラ（4.5号）【予約限定1,500台】

価格：5,800円(税込)

苺サンドショート（4.5号）（5号）（6号）

4.5号 価格：4,450円(税込)/5号 価格：5,000円(税込)/6号 価格：7,000円(税込)

ショートデコレーション（4.5号）

価格：4,000円(税込)

4号 価格：2,900円(税込)/5号 価格：3,300円(税込)/6号 価格：3,900円(税込)

くまさんのチョコレートケーキ（4.5号）

価格：3,800円(税込)

6つのクリスマスアソート

価格：3,600円(税込)

聖夜のベイクドレアチーズ（4.5号）

価格：3,200円(税込)

価格：2,526円(税込)

価格：1,684円(税込)

2025年のクリスマスケーキは、個食タイプから定番のデコレーションケーキ、そしてプレミアムな限定ケーキまで、さまざまなバリエーションが楽しめます。

「サンタ村のクリスマス」などの可愛らしいデザインから、大人向けの「熊本県産和栗のスペシャルモンブラン」や「ミロワールショコラ」など、シーンに合わせて選べるケーキが目白押し！

小麦と卵と乳を使わないデコレーション

さらに、アレルギー対応のケーキも充実しており、すべての人が安心して楽しめます。

バターステイツ♡2025年クリスマスケーキ全7種の予約開始！

店頭予約特典＆ネット予約の詳細



店頭での予約特典として、数量限定でオリジナルクリスマスケーキ皿をプレゼント！ イラストレーターいわにしまゆみさんの描き下ろしデザインで、2025年限定の素敵なケーキ皿がもらえるチャンスです。

ネット予約は11月1日から受付開始、特定の商品は早期終了の可能性もあるので、早めにチェックしておくのがおすすめです。

今年のクリスマスは銀座コージーコーナーで決まり！



銀座コージーコーナーの2025年クリスマスケーキは、バラエティ豊かなケーキが勢ぞろいし、予約限定の特別ケーキも登場します。

さらに、店頭予約特典のオリジナルクリスマスケーキ皿は数量限定で、早期予約がカギ！家族や友人と素敵なクリスマスを過ごすための、完璧なケーキが見つかりますよ。

早めの予約で、特別な日をもっと特別に♪