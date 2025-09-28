ÃÓÏÆÀéÄá¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¥¦¥é¤Ë¡Ö´é¤«¤¿¤Á¤äÂÎ·¿¤Þ¤ÇÊÑ²½¡×¶Ã°Û¤Î¡ÈÌòºî¤ê¡É
¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÊÄ«¥É¥é¡Ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£Í½¹ðÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë200Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´üÂÔÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¡×¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃÓÏÆÀéÄá¤Î¶á±Æ¤È22Ç¯Á°¤Î»Ñ
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤ÏÌÀ¼£Ãæ´ü¤ÎÅçº¬¸©¾¾¹¾¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¹ë²Ú¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓÏÆÀéÄá¤Î¡ÈÊÑËÆ¤Ö¤ê¡É
¡¡µÈÂôÎ¼¤ò»Ï¤á¡¢²¬Éô¤ê¤ç¤¦¡¢Äé¿¿°ì¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¤Ê¤É¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÄ«¥É¥é·Ð¸³¼Ô¤¬´é¤òÂ·¤¨¡¢¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÃÓÏÆÀéÄá¤È¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃÓÏÆ¤À¡£
¡¡24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃÓÏÆ¤¬¡¢¤Ê¤¼ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¡ÖÀèÆü¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î»î¼Ì²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÓÏÆ¤µ¤ó¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¼èºà¿Ø¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤Î½÷Í¥¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡2001Ç¯¡¢¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤â¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿ÃÓÏÆ¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1997Ç¯¡£15ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤À¤Ã¤¿¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÃÓÏÆ¤Ï¡¢µÜÂô¤ê¤¨¤¬½éÂå¤òÌ³¤á¤¿¤¢¤Î¡Ø¥ê¥Ï¥¦¥¹¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Î8ÂåÌÜ¤À¡£¤³¤Î¤È¤¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢CM¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÌ¾CM¤òÀ¸¤ó¤À±Ç²è´ÆÆÄ¡¦»ÔÀî½à»á¤Ë¸«½é¤á¤é¤ì¡¢8000¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¡¢»ÔÀî´ÆÆÄºîÉÊ¡ØÂçºåÊª¸ì¡Ù¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Âè54²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¤ÈÂè73²ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤â¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¸å¤â¡¢2004Ç¯¤Ë¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âè18²ó¹âºê±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î±éµ»¤Ïº£¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹ñÆâ¤Î±Ç²è¾Þ¤â¿ôÂ¿¤¯¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤Ï²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÈÃÓÏÆÎ®¡É¤ÎÌòºî¤ê
¡¡±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¼ç±é±Ç²è¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÀÅª¤Ê±éµ»¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤ÉÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢½õ±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤ä40ËÜ¤òÄ¶¤¹±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤ÏÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÌò¤â¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Î±éµ»ÎÏ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊì¿Æ¡¦¥Õ¥ß¤ò±é¤¸¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦ÃÓÏÆ¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡ÈÃÓÏÆÎ®¡É¤ÎÌòºî¤ê¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°½Ð¤Î±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡£
¡Ö²áµî¤Ë¤â±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤¨¤ÆÂÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢2¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÊÒÊý¤ÎºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤Ë¡ÈÂÀ¤ì¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¥Ë¡¼¥í¤ÎÌòºî¤êË¡¤Ï¡Ø¥Ç¥Ë¡¼¥í¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìò¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´é¤«¤¿¤Á¤äÂÎ·¿¤Þ¤ÇÊÑ²½¤µ¤»¡¢¤½¤·¤ÆÌò¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Þ¤Ç¤â¤òºî¤ê¾å¤²¤ë±éµ»Ë¡¡£ÃÓÏÆ¤µ¤ó¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¹¡×
¡¡Èà½÷¤Ï2021Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØSPUR¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇÐÍ¥¡×¡£Êª¸ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡Ø¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë10Âå¤Î¤³¤í¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Èà½÷¤Î»ý¤Ä¡ÈÇÐÍ¥º²¡É¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡ÈÂç²½¤±¡É¤·¤¿ÃÓÏÆ¤¬Ä©¤à¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¡¢´üÂÔ¤Ï¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤à¡½¡½¡£