この記事をまとめると ■最大積載量350kgの軽バンにフル積載でして配送に挑戦 ■発進時の登坂は思った以上に加速してくれたが減速には大苦戦した ■軽バンに最大積載量の荷物を積み込んでの配送は命がけだった

軽バンの最大積載量MAXで走ってみたら……

軽バンなくして宅配業務は成り立たないのは誰もが知っているとおり。日夜走りまわっている軽バンの多くは後部にたくさんの荷物を積んでいる。手際よく荷物を選び出している配送スタッフの姿を見かける人も多いだろう。

そんな軽バンは、小まわりが利くコンパクトなボディと多くの荷物が積めることから、非常に便利なのだが、荷室に積める荷物は最大で350kgだ。ではこの350kgとは具体的にどれくらいの量で、最大積載量まで積んだ場合、どうなるかを実体験からお伝えしようと思う。

まず今回使う車両だが、レンタカーの日産クリッパーバンだ。それもまだ走行距離が123kmというバリバリの新車。最大積載量のテストには最適な車両といえる。

ではさっそく350kgを積み込んでいく。今回のブツは「紙」だ。筆者が毎年趣味の配送と称して手伝っているフリーペーパー配送。今年で3回目を迎えるので、かなり手際はよくなった。

配達における「紙類」は重量物の代表格であり、フォークマンやほかのトラックドライバーからすれば、重労働以外の何物でもない。このあたりの話は別の記事で紹介するが、とにかく今回は350kgを積むと軽バンはどうなるのかという部分に焦点を当ててみた。

幸いなことに、積載する荷物の重さは非常に簡単に計算ができる。体重計で計測したところ、一束が3.65kgだった。そして1パレットに積まれているのは132束。そのため1パレットに乗せられている荷物を全部積みこむと481.8kgとなる。

この時点で131.8kgの重量オーバーの過積載だ。ここから350kgに合わせるには電卓をたたいた結果、95束が限界値だとわかる。

そして、350kgを積み込んだ結果、クリッパーの外見はあまり変わらなかった。最大積載量を積めば車高もかなり落ちるのでは？ と想像していたが、実際はそれほどでもなかった。よく見るとリヤタイヤが若干つぶれている程度で、いたって普通だった。

しかし、いざ乗り込んで発進しようとした瞬間「重いっ！」というのがわかった。空荷のときとは明らかに違う重量感。とはいっても、アクセルを踏んでも進まないということではなく、ゼロ発進時のエンジン回転数が若干上がったかな、というくらいだった。

積載量ギリギリの軽バンは減速しない

ただし、これは発進直後に限ってのことで、赤信号からのスタートではかなりアクセルを踏み込まないと、後続車両にガンガン距離を詰められてしまうという状況だ。そして、上り坂と加速時なかなか速度が上がらないのでアクセルが全開に近くなる。もちろんエンジンは唸りをあげていたが、やはり350kgは重いのだ。

その後、けっこう急な上り坂も走行したが、加速こそしないがぐいぐいと登っていく力強さはあった。さすが国産車の技術と感心したのもつかの間、下り坂で最大積載量の威力を見せつけられることになった。

ガソリン満タンで350kgの荷物を積んだまま、いつもの感覚で下り坂のカーブに差しかかったときだ。ブレーキの最初のひと踏みでまったく減速しないことに慌てふためく筆者。そして、パニックブレーキにより崩れ落ちる背後の荷物。さらに追記しておくと、予想以上に減速しない状態でハンドルを切ったが、これまた予想以上に曲がらないことも身をもって知ることができた。もしも、雨が降って路面が濡れていたとしたら、高確率でガードレールに刺さっていたと思う。

さて、下りで荷物の重さの威力を知った筆者だったが、もうひとつの落とし穴にもハマったので紹介していこう。

急こう配の狭い上り坂の途中にある目的地に運転席側から入ったときのことだ。配達を終えて、バックで敷地から出たあと、ハンドルを切りながら上り坂方面に発進しようとしたところ、クリッパーはまったく動かなかった。そう、目いっぱい切ったステアリングが抵抗になったことと、後部の300kg近い荷物のせいで、アクセルを踏んでもエンジン回転数さえ上がらない。ただエンジンがブーンという音を立てるだけ。

さすがにこの状況は想定していなかったので、そのままバックで狭い道を後退してことなきを得たが、もしあの道が登り方面しか行けない一方通行でなかったことに胸をなでおろした。

出発前に最大積載量ギリギリの軽バンは加速しないだろうと予想していたが、それよりも減速しないことが未知の体験だった。そして、急坂での発進停車の注意点も新しい発見といえる。普通ではなかなか350kgを積んで走る機会はないだろうが、もしそうなった場合はより気を使って運転してもらいたいものだ。

余談だが、荷物を積みこむ筆者の姿を見て、この道40年という超ベテランのトラックドライバーがポツリとこんな話してくれた。

「俺が若いころ、軽トラに1トン積んで夜中の高速を走ったことがあるが、あれは怖かったな。走らねぇし、止まらねぇし。でもその軽トラは壊れなかったよ」

もちろんこれは大昔の思い出だ。