Æ»»³¥±¥¤¤¬¸ì¤ë¡Ö³Ø¹»¥µ¥Ü¤ê¡×¤ÎËÜ¼ÁÅªÍýÍ³¤ÈÂÐ±þË¡―¡ÖÈÝÄê¤ÏNG¡×¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡©
YouTubeÆ°²è¡Ö¡Ú³Ø¹»¤ò¥µ¥Ü¤ë»Ò¶¡¡ÛÃæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëÍýÍ³¤ÈÂÐ±þË¡¤ò´°Á´²òÀâ¡ª¡×¤Ç¡¢»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Æ»»³¥±¥¤»á¤¬¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ê¤É¤ÇÁý¤¨¤ë»Ò¶¡¤Î¡Ö³Ø¹»¤ò¥µ¥Ü¤ë¡×¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ä¿Æ¤¬¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£Æ»»³»á¤ÏÆ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä³Ø¹»¤ò¥µ¥Ü¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë»Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸½¾õ¤ò¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤¬Ä¹´üÅª¤ÊÉÔÅÐ¹»¤ä°ú¤¤³¤â¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ëº£Æü¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
Æ»»³»á¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¬³Ø¹»¤ò¥µ¥Ü¤ëËÜ¼ÁÅª¤ÊÍýÍ³¡×¤È¤·¤Æ¡¢1¤ÄÌÜ¤Ë¡Ö°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤ÎÄã²¼¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤¬Åª³Î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¶¡¤Î¿´¤ÎÃæ¤Î°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢µ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯ÌÜÅª¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï¤³¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍ§Ã£¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¤«¤é¥µ¥Ü¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤Ë²á¤®¤º¡¢º¬ËÜ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ü¤ê¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡ÈÁá´üÈ¯¸«¤Î¥µ¥¤¥ó¡É¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤ä¡ÖÆÃÄê¤ÎÍËÆü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë¡×¡¢¡Ö¸¼´Ø¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É6¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤éµ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¡£Áá¤á¤ÎÂÐ±þ¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÂÐ±þºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ»»³»á¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¹ÔÆ°¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬´Î¿´¤À¤È¶¯Ä´¡£¡Ö»Ò¶¡¤¬¡Ø³Ø¹»¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ïº¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÏÃ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿Æ¤ÎÀÜ¤·Êý¤Î½ÅÍ×À¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖÀèÀ¸¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¡×¡ÖÀìÌçµ¡´Ø¤È¤âÏ¢·È¤¹¤ë¡×¤³¤È¤âÁªÂò»è¤À¤È¤·¡¢¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬³Ø¹»¤ò¥µ¥Ü¤ëÁ°¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼¸¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌÜÅª¤Ë¤è¤ë¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤¿¤À¤Î¸ä³ÚÌÜÅª¤Ç³Ø¹»¤òµÙ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼¸¤ë¤Ù¤¡£¤½¤ÎºÝ¤â¡Ø¤Ê¤¼¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡ØÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤éÅÚÆü¤ËÍ·¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ê¤É²þÁ±ºö¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£Æ»»³»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÆâÍÆ¤ò¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¼ÂÁ©¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ÆÆ°²è¤ò·ë¤ó¤À¡£
