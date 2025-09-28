»°²°Íµ»Ò»á¤¬JBA²ñÄ¹¤òÂàÇ¤¡Ä¡Ö¥·¥ã¥Ù¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ²ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡×·ãÆ°¤Î9Ç¯3¥«·î¤Ë´¶¼Õ
¡¡9·î27Æü¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJBA¡Ë¤Ï¡¢»°²°Íµ»Ò»á¤¬²ñÄ¹¿¦¤òÂàÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2016Ç¯6·î¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢5´ü¡¦9Ç¯3¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¸ùÏ«¼Ô¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¤¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÆüB¥êー¥°¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëÅçÅÄ¿µÆó»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡»°²°»á¤ÏÂàÇ¤¤ËºÝ¤·¡¢¡ÖÀîÊ¥¡Ê»°Ïº¡Ë¤µ¤ó¤¬À©ºÛ¤È¤¤¤¦º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¼ï¤ò¤Þ¤¤¤¿¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤ò¡¢ÀîÊ¥¤µ¤ó¤¬È¯´ø¤·¤Æ¤¤¿½Åµ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ïー¤Ï»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥·¥ã¥Ù¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤áºÙ¤«¤¯¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤Î²ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢½¢Ç¤Åö½é¤Î²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿·è°Õ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Îº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤ËÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦¤ÎÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¡£¡Ö»þ¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê»õ¤¬¤æ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â»ä¤Ê¤ê¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò¾å²ó¤ë´î¤Ó¤ä½¼¼Â´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿9Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢·ãÆ°¤ÎÆü¡¹¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡»°²°»á¤ÎºßÇ¤´ü´ÖÃæ¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Ï¿ô¡¹¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£ÃË½÷5¿ÍÀ©¤È3x3¤Î4¥«¥Æ¥´¥êー¤¹¤Ù¤Æ¤¬Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë5¿ÍÀ©½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï3x3¤ÎU23½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¡Ö3x3 FIBA U23¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤ÇÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦»Ë¾å½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¡¢¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2023¡×¤Ç¤Ï5¿ÍÀ©ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬²Æì¤ÎÃÏ¤ÇÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò½Å¤Í¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÃæ¤ò´¬¤¹þ¤àÇ®¶¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»°²°»á¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤ÎÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Ï¡¢ÅçÅÄ¿µÆó¿·²ñÄ¹¤Î²¼¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ð¥¹¥±¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¡Ù¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÈÆüËÜ°ì´Ý¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤Ø¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢JBA²ñÄ¹¿¦¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ñºÝ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIBA¡Ë¤ÎÌò°÷¤Ï°ú¤Â³¤Ì³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤â·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£»°²°Íµ»Ò Á°²ñÄ¹ ÂàÇ¤¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡ÖËÜÆü³«ºÅ¤·¤¿2025Ç¯ÅÙ7·î-6·î´üJBAÄê»þÉ¾µÄ°÷²ñ¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢²ñÄ¹¤òÂàÇ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯6·î¤Ë²ñÄ¹¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ°ÊÍè¡¢5´ü¡¦9Ç¯3¤«·î¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÌµ»ö¤Ë¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë°ÂÅÈ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡×
¡Ö2016Ç¯¡¢»ä¤¬Á°Ç¤¤ÎÀîÊ¥¡Ê»°Ïº¡Ë²ñÄ¹¤«¤é¤½¤ÎÇ¤¤ò°ú¤·Ñ¤°µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ØÀîÊ¥¤µ¤ó¤¬À©ºÛ¤È¤¤¤¦º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¼ï¤ò¤Þ¤¤¤¿¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤ò¡¢ÀîÊ¥¤µ¤ó¤¬È¯´ø¤·¤Æ¤¤¿½Åµ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ïー»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥·¥ã¥Ù¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤áºÙ¤«¤¯¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤Î²ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»þ¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê»õ¤¬¤æ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â»ä¤Ê¤ê¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò¾å²ó¤ë´î¤Ó¤ä½¼¼Â´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿9Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÃË½÷5¿ÍÀ©¤È3x3¤Î4¥«¥Æ¥´¥êー¤¹¤Ù¤Æ¤¬Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢5¿ÍÀ©½÷»ÒÂåÉ½¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢3x3¤ÎU23½÷»ÒÂåÉ½¤¬2019Ç¯¤Î3x3FIBAU23¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦»Ë¾å½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ÎºÂ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë²Æì¤Ç³«ºÅ¤·¤¿FIBA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2023¤Ç5¿ÍÀ©ÃË»ÒÂåÉ½¤¬À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤ÎÇ®¶¸¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡¢ºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç²ñÄ¹¿¦¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¶¨²ñ¡¢´ØÏ¢ÃÄÂÎ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー³Æ¼ÒÍÍ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤êÆüËÜÃæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
¡Öº£¸å¤ÎÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Ï¡¢ÅçÅÄ¿µÆó¿·²ñÄ¹¤Î²¼¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£2030Ç¯¤Ë¤ÏJBAÁÏÀß 100 ¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ð¥¹¥±¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¡× ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÈÆüËÜ°ì´Ý¡É ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤ÏËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆJBA¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇFIBA¤ÎÌò°÷¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ú¤Â³¤Ì³¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ³§ÍÍÊý¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤¿·À¸JBAÊÂ¤Ó¤ËÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Ø¤Î¤´À¼±ç¡¦¤´Íý²ò¤È¤´½õÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Å¤Í¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´»Ù±ç¤È¤´¶¨ÎÏ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×