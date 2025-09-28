この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気動画シリーズ「ぼくが自分で髪の毛を切るようになってしまった理由」で、脳科学者・茂木健一郎氏が、自身が長年実践しているセルフカットについて率直に語った。茂木氏は「もう30年くらい切ってるんですけど、やっぱり自分のタイミングで切れるっていうのは、すごくありがたいことだと思ってるんです」とそのこだわりを明かした。

理髪店や美容院に通う良さも認めつつ、茂木氏は「僕の場合、本当に面倒くさがりというか、そういうお店で髪の毛切ってた頃は、そろそろ行かなくちゃなって思うじゃないですか。長くなってくるまで我慢していて、毎月行くとかそういうことはなかった」と述懐。当時は髪が伸びても放置しがちで、重い腰を上げてようやく散髪に向かったという。しかし、行きつけの店の予約や、まとまった時間を作ること自体が手間でもあったそうだ。「当時すごい葛藤があったんですよね。髪の毛切りに行くっていうことについて」と振り返る。

また、最後にプロの手で髪を切ってもらった思い出にも触れ、「和光市駅から理化学研究所に歩く途中の床屋で、の話をしてくれるおじさまに切ってもらってました。当時は珍しい趣味で、の性質や飼い方を色々教えてくれる人だった」と独特な交流を明かした。しかし美容院特有の会話文化について、「会話しなくちゃいけないなと思って。世間話も修行だと思ったけど、なかなか大変だった」と率直な思いを吐露。

セルフカットの原点は、イギリス留学中の下宿生活で“自分で切っちゃえ”と始めたことだという。ケンブリッジの友人のグレグから「これで君マッドサイエンティストになる資格を得たね」と冗談を言われたことも懐かしそうに笑う。「今も適当です。練習するほどの機会もなくて、上手くなってる感じもイマイチしない。だって乱雑さが自分らしいと思うし、エントロピーが高い状態で僕の髪の毛はあるということかな」と独自の世界観を語った。

この日の締めくくりとして、「ずいぶん切ったな。気持ちよかったです」とすっきりとした表情を見せ、自分流の人生哲学を体現する形で動画を終えた。

YouTubeの動画内容

02:00

床屋で会話をがんばった思い出とイギリス留学時代のセルフカット
02:56

セルフカットの頻度と『適当』な腕前に悩む日々
03:29

乱雑さ上等！髪の自由なエントロピーとスッキリ感

関連記事

脳科学者・茂木健一郎「お米を作ってくださってる方、心から感謝」 越後湯沢の自然と米への熱い思い明かす

脳科学者・茂木健一郎「お米を作ってくださってる方、心から感謝」 越後湯沢の自然と米への熱い思い明かす

 脳科学者・茂木健一郎、函館の海を走る「新鮮だから美味しいよ」と絶賛

脳科学者・茂木健一郎、函館の海を走る「新鮮だから美味しいよ」と絶賛

 脳科学者・茂木健一郎が直言「苦手科目をやれば合格率が爆上がり」その理由とは

脳科学者・茂木健一郎が直言「苦手科目をやれば合格率が爆上がり」その理由とは
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube