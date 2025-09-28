脳科学者・茂木健一郎が明かす、自分で髪を切る“面倒くさがり流”の極意
人気動画シリーズ「ぼくが自分で髪の毛を切るようになってしまった理由」で、脳科学者・茂木健一郎氏が、自身が長年実践しているセルフカットについて率直に語った。茂木氏は「もう30年くらい切ってるんですけど、やっぱり自分のタイミングで切れるっていうのは、すごくありがたいことだと思ってるんです」とそのこだわりを明かした。
理髪店や美容院に通う良さも認めつつ、茂木氏は「僕の場合、本当に面倒くさがりというか、そういうお店で髪の毛切ってた頃は、そろそろ行かなくちゃなって思うじゃないですか。長くなってくるまで我慢していて、毎月行くとかそういうことはなかった」と述懐。当時は髪が伸びても放置しがちで、重い腰を上げてようやく散髪に向かったという。しかし、行きつけの店の予約や、まとまった時間を作ること自体が手間でもあったそうだ。「当時すごい葛藤があったんですよね。髪の毛切りに行くっていうことについて」と振り返る。
また、最後にプロの手で髪を切ってもらった思い出にも触れ、「和光市駅から理化学研究所に歩く途中の床屋で、蜂の話をしてくれるおじさまに切ってもらってました。当時は珍しい趣味で、蜂の性質や飼い方を色々教えてくれる人だった」と独特な交流を明かした。しかし美容院特有の会話文化について、「会話しなくちゃいけないなと思って。世間話も修行だと思ったけど、なかなか大変だった」と率直な思いを吐露。
セルフカットの原点は、イギリス留学中の下宿生活で“自分で切っちゃえ”と始めたことだという。ケンブリッジの友人のグレグから「これで君マッドサイエンティストになる資格を得たね」と冗談を言われたことも懐かしそうに笑う。「今も適当です。練習するほどの機会もなくて、上手くなってる感じもイマイチしない。だって乱雑さが自分らしいと思うし、エントロピーが高い状態で僕の髪の毛はあるということかな」と独自の世界観を語った。
この日の締めくくりとして、「ずいぶん切ったな。気持ちよかったです」とすっきりとした表情を見せ、自分流の人生哲学を体現する形で動画を終えた。
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。