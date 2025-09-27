2025年10月1日（水）から11月30日（日）まで、『コートヤード・バイ・マリオット札幌』にて、ランチブッフェ『ブルゴーニュ・リヨンフェア ‐ 秋の収穫祭 ‐』が期間限定で開催されます。

『ブルゴーニュ・リヨンフェア ‐ 秋の収穫祭 ‐』は、フランスの美食文化を代表するブルゴーニュ地方・リヨンの伝統料理を、北海道の豊かな食材と融合させ、秋の収穫祭をテーマにした期間限定ランチブッフェ。

大地の恵み豊かなブルゴーニュと四季折々の食材が揃う北海道。両地域の魅力を融合した秋を楽しむ料理の数々を味わうことができます。

詳細情報

ブルゴーニュ・リヨンフェア ‐秋の収穫祭‐

開催期間：2025年10月1日（水）～11月30日（日）

開催場所：北海道札幌市中央区南10条西1丁目1-57 コートヤード・バイ・マリオット札幌 2階 オールデイダイニング「Substance（サブスタンス）」

開催時間：11:30～14:30 (最終入場 13:30)

料金：大人 3,600円、子ども 1,800円

電話番号：011-206-0039

北海道Likers編集部のひとこと

パリ南東部に位置するブルゴーニュ地方から南のリヨンまでは“ブルゴーニュワイン街道”とも呼ばれ、エスカルゴやコック・オ・ヴァン、ウフ・アン・ムーレットなど、ワインとの相性も良い料理はこの土地ならではの食文化を物語っています。

そんな“ワイン街道”の名で有名なブルゴーニュ地方からリヨンにいたる伝統料理をランチブッフェで。各地のワインも取り揃えられているので、“ブルゴーニュワイン街道”を旅する気分をあと押ししてくれそうですね！

ブルゴーニュ地方の伝統と北海道の豊かな恵みが織りなす、ここでしか味わえない食の旅へ出かけてみてはいかがでしょうか◎

