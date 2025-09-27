大分vs愛媛 スタメン発表
[9.27 J2第31節](クラド)
※19:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 2 岡本拓也
DF 3 デルラン
DF 31 ペレイラ
MF 6 三竿雄斗
MF 8 落合陸
MF 18 野嶽惇也
MF 25 榊原彗悟
MF 38 天笠泰輝
MF 44 吉田真那斗
FW 11 グレイソン
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 30 戸根一誓
MF 14 池田廉
MF 16 茂平
MF 19 小酒井新大
MF 35 佐藤丈晟
FW 13 伊佐耕平
FW 21 鮎川峻
FW 29 宇津元伸弥
監督
竹中穣
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 25 吉田温紀
DF 29 福島隼斗
DF 37 石尾崚雅
DF 44 森山公弥
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 堀米勇輝
MF 28 前田椋介
MF 40 杉森考起
FW 32 藤本佳希
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 19 黒石貴哉
MF 7 曽根田穣
MF 14 谷本駿介
MF 24 甲田英將
FW 15 鶴野怜樹
FW 17 村上悠緋
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也
※19:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 2 岡本拓也
DF 3 デルラン
DF 31 ペレイラ
MF 6 三竿雄斗
MF 8 落合陸
MF 18 野嶽惇也
MF 25 榊原彗悟
MF 38 天笠泰輝
MF 44 吉田真那斗
FW 11 グレイソン
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 30 戸根一誓
MF 14 池田廉
MF 16 茂平
MF 19 小酒井新大
FW 13 伊佐耕平
FW 21 鮎川峻
FW 29 宇津元伸弥
監督
竹中穣
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 25 吉田温紀
DF 29 福島隼斗
DF 37 石尾崚雅
DF 44 森山公弥
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 堀米勇輝
MF 28 前田椋介
MF 40 杉森考起
FW 32 藤本佳希
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 19 黒石貴哉
MF 7 曽根田穣
MF 14 谷本駿介
MF 24 甲田英將
FW 15 鶴野怜樹
FW 17 村上悠緋
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也