いわきvs甲府 スタメン発表
[9.27 J2第31節](ハワスタ)
※18:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 35 深港壮一郎
MF 8 柴田壮介
MF 19 大西悠介
MF 24 山下優人
MF 27 山中惇希
MF 32 五十嵐聖己
FW 16 加藤大晟
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 22 生駒仁
MF 15 加瀬直輝
MF 25 鵜木郁哉
MF 30 木吹翔太
FW 26 坂元一渚璃
FW 28 キム・ヒョンウ
監督
田村雄三
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 30 石川慧
DF 3 孫大河
DF 21 ヘナト・アウグスト
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 29 大島康樹
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
MF 17 土屋巧
MF 26 佐藤和弘
FW 9 三平和司
FW 44 内藤大和
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
※18:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 35 深港壮一郎
MF 8 柴田壮介
MF 19 大西悠介
MF 24 山下優人
MF 27 山中惇希
MF 32 五十嵐聖己
FW 16 加藤大晟
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 22 生駒仁
MF 15 加瀬直輝
MF 25 鵜木郁哉
FW 26 坂元一渚璃
FW 28 キム・ヒョンウ
監督
田村雄三
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 30 石川慧
DF 3 孫大河
DF 21 ヘナト・アウグスト
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 29 大島康樹
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
MF 17 土屋巧
MF 26 佐藤和弘
FW 9 三平和司
FW 44 内藤大和
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司