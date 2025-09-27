PCケースに、ディスプレイ付けちゃいました。MSIのラインナップが鬼すぎる #TGS2025
「画面付き筐体」だと!?
東京ゲームショウ2025に出店中のMSIブースで、ユニークなPCを発見！
それが、「MEG Vision X AI」。ディスプレイ付きPCケースを持つ、ゲーミングデスクトップPCです。
モニタリングから、サブディスプレイにもなる画面付きPCケース
液晶パネルは、各種温度や動作クロックを表示してくれるのはもちろん、タッチ操作にも対応しています。ゲームに熱中しならが、横に手を伸ばして設定をいじることができるわけですね。
さらに、MSI Centerを使って登録しておけば、すぐに好きなアプリを起動できるランチャーにもなるんです。
特に面白いのが、サブディスプレイ化できること。ゲームしながら、こっちでWeb立ち上げて攻略サイトを表示させたり、配信者のゲーム実況を流したり、チャットを開けておいたり、いろんな使い方ができちゃいます。
思いつかなかったけど、モニターの横に筐体置いておくなら意外と便利かもしれませんね。デットスペースの活用とでも言おうか、MSIらしい遊び心ある発想です。
ちなみに、展示されてた「MEG Vision X Al 2NVZ9-014JP」は最強クラスのスペック対応機で、
MEG Vision X Al 2NVZ9-014JP
CPU：インテル Core UItra 9 285K 24コア（8P＋16E）24スレッド
VGA: GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC
チップセット：インテル Z890
メモリ：DDR5 64GB（32GB x2）
SSD: 2TB（M.2 NVMe）
という構成です。
ゲーミングノートPCを遊び比べ
幅広い製品ラインナップを誇るMSI。他にも、たくさんの機器が展示されています。
特に、ゲーミングノートPCのラインナップが豊富で、エントリーモデルからハイエンドまで色々と試すことができるのも、MSIブースのいいところ。
最近ゲーミングノートPCが気になってるって人は、展示されている「Cyborg-A15-AI-B2HWFKG-0752JP」や、「Katana-15-HX-B14WGK-0951JP」を試してみるといいかもしれません。
カジュアルに遊びたいならこちら。
Cyborg-A15-AI-B2HWFKG-0752JP
CPU：AMD Ryzen 9 270
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
メモリ：32GB （16GB x2）DDR5
ストレージ：512GB（M.2 NVMe）
もう少しスペックを上げてしっかり目にゲームを遊びたい人にはこれらもいいかもしれません。
Katana-15-HX-B14WGK-0951JP
CPU：インテル Core i9プロセッサー14900HX
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTXT 5070 Laptop GPU
メモリ：32GB（16GB x2）DDR5
ストレージ：1TB （M.2 NVMe）
Crosshair-16-HX-Al-D2XWFKG-0953JP
CPU：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 275HX
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTXT 5060 Laptop GPU
メモリ 32GB（16GBx2）DDR5
ストレージ 1TB（M.2 NNNe）
最強スペックノートPCもありました。
「Titan 18 HX AI A2XW」は、買わなくてもいい。ただ、ロマンを感じるために…!!
Titan 18 HX AI A2XW
CPU：インテル Core UItra 9プロセッサー285 HX
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU
メモリ 64GB（32GB x2）DDR5
ストレージ：6TB（2TB（M.2 NVMe PCl-e Gen5）x1 + 2TB（M.2 NVMe PCI-e Gen4）x2）
最新のポータブルゲーミングPCもあり
MSIからも、近年注目を集めているポータブルゲーミングPC、出ています。
最新の「AMD Ryzen Z2 Extreme」を搭載した「Claw A8 BZ2EM」は、80Whrのバッテリー、120Hzのディスプレイ、グラフィックスにはAMD Radeon Graphicsを採用している、今あるポータブルゲーミングPCの最高峰の一つです。
ちなみに、MSIには、インテルプロセッサを積んだポータブルゲーミングPCもあるので、遊び比べてみてもいいでしょう。
世界初システムを取り入れたモニターも
その他、画面の前からいなくなると自動で消えてくれるモニター「MPG 271QR QD-OLED X50」なんかもありました。
こちら、下部に取り付けられたセンサーで、人物を認識して画面のオン/オフを切り替える、世界初のAI機構を備えているんだとか。
採用されているOLEDパネルといえば、付けっぱなしだと焼き付きの心配ありますよね。その防止として役立つわけです。
MSIブースだけで、あっという間に1時間溶けてました。遊び過ぎに、ご注意を！
Source: MSI