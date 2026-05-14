アメリカのルビオ国務長官は14日、NBCの取材に対し、米中首脳会談でアメリカによる台湾への武器売却は「主な議題にはならなかった」と述べました。また台湾に関する政策について「我々の政策は変わっていない。歴代の政権を通じて一貫していて、現在も変わっていない」と強調しました。