¡¡´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£²£´Æü¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ù»ëÄ£¡¦ÅìµþÏÑ´ß½ð¤«¤éÊÝ¼á¤µ¤ì¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é³«¤«¤ì¤ëºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ã±½ã½ê»ý¤Î½éÈÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À·ÝÇ½³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤Æ¤âÅöÊ¬¡¢Àè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤Ç¤¤Æ¤â°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ÏË¾¤à¤Ù¤¯¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢°Õ³°¤ÊàÉüµ¢¤ÎÉñÂæá¤¬¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¶¿å¤ÏÂç¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¹¥¤¤Ç¡¢ËÜ¶È¤ÎÇÐÍ¥¤è¤ê¤â²»³Ú¿ÍÌ®¤ÎÊý¤¬ËÉÙ¡£¥é¥Ã¥×¤¬¼ñÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤ä¤ê¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤·¡¢¥Ð¥ó¥É·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ä¥®¥¿¡¼¤Ê¤É³Ú´ï¤â±éÁÕ¤Ç¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆË»¤·¤¯¤Ê¤ëÁ°¡¢²»³ÚÃç´Ö¤Ë´«¤á¤é¤ì¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ø¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡Ù¤È´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉ½ÉñÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÍ§¿Í¤Ç¡¢¶¦Æ±¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿±óÆ£·ò¿µÍÆµ¿¼Ô¤â¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¹¥¤¤Ç¡¢ÆÃµ»¤Ï¥é¥Ã¥×¤À¡£¡Ö£²¿Í¤È¤âÉô²°¤Ç¤Ï¾ï¤Ë²»³Ú¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼«ºî¤·¤¿¶Ê¤â¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Â¿¤¯¤ÎÍÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î£Í£Ö¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¿ÍÌ®¤È¼ñÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤Ç¡¢ËÜ³ÊÉüµ¢¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤«¡£