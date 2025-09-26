歌手・橋幸夫さん（享年82）の通夜に、故人とほぼ親交がなかったにもかかわらずEXILE・ATSUSHI（45）に似せた風貌で参列し、“大炎上”したモノマネ芸人のRYO。いまだ非難の声がやまないなか、“ある異変”が起こった。

今月9日、金髪にオールバック、黒のティアドロップ型のサングラスといった、ATSUSHIそっくりの姿で橋さんの通夜に現れたRYO。葬儀場を混乱させたことをXで謝罪したものの、謝罪ポストには通夜会場の立て看板の横に立った自身のソロ写真などをアップしていたため、ネット上では《売名》《故人への冒涜》といった声が殺到し、炎上することに。

この件について本家であるATSUSHIは10日、EXILEの動画プラットフォーム「CL」の有料会員向けのライブ配信の中で、「正直、ナメてるなと思いました」と発言し、怒りをにじませた。

すると12日、RYOはこの発言を取り上げた本誌の記事を引用し、再度自身のXで謝罪したものの、翌13日には《ATSUSHIさんがファン向けの配信にて僕の事を『舐めてると』言った様ですがそんな言葉を公の場で言うのはやめて下さい マスコミやメディアの話を全て鵜呑みにしてませんか？》（原文ママ）と逆ギレ。

さらに15日には有吉弘行（51）がラジオ番組でRYOに苦言を呈したことを伝えるネットニュースを引用し、《有吉さんに関係ありますか？お会いした事もないのに色んな方が聞いてる放送で批判するのは止めてください》と投稿した。

それだけでは収まらず、RYOはATSUSHIの歌唱面でのパートナーであるTAKAHIRO（40）にも噛みついた。TAKAHIROは16日、Xで《風上にも置けないやつっていますよね。（風下にも置きたくないけど）くだらないいいわけと保身ばかりのみっともない独りよがりの人間にならないように、改めて克己心を》と意味深な投稿していたのだが――。

「TAKAHIROさんは《風上にも置けないやつ》の名前こそ出していませんでしたが、時期的に考えてRYOさんのことを指している可能性が高いとネット上で話題になりました」（芸能関係者）

RYOは約1週間後の24日、この投稿を引用し、《EXILE TAKAHIROさん この件に関して僕の事を言っているとの憶測があるのでが…まさか違いますよね？後輩の今市隆二さんを差し置いてまさか…》（原文ママ）と切り出すと、《もしこれが僕を指しているのならTBSテレビのドッキリで共演した事や舞台挨拶で皆さんの前で僕を相方と紹介してくれた事が嘘になる様で寂しい気持ちです》と心情を吐露した。

いっぽう同日の別投稿でこうも綴った。

《僕はEXILE TAKAHIROさんとTVでも共演して舞台挨拶でも唯一上から行ける ATSUSHIさんで相方です！と紹介もして頂きました。尊敬してます！》

TAKAHIROにリスペクトを示したRYOだったが、その後“ある異変”が起こった――。なんとRYOは26日までにXのコメント欄を閉鎖したのだ。そのため、RYOへのコメントが投稿できるのは、RYO自身がフォローしているか、もしくはRYOが「@ポスト」したアカウントのみとなった。

「橋さんの通夜での騒動で炎上して以降、RYOさんのXのコメント欄には非難の声が殺到していました。ATSUSHIさん本人や有吉さんにも噛みついてからはさらにその流れが加速。TAKAHIROさんを尊敬しているとポストをしたのは、“火消し”をしたかったからかもしれません。しかし、結局批判的な声が止むことはなく、状況は変わらなかったため、コメント欄閉鎖を決断したのでしょう」（前出・芸能関係者）

誰彼構わず噛みついていたRYO。その結果、芸能界にもネット上にも味方はほとんどおらず、四面楚歌となってしまった――。