任天堂アメリカの“クッパ社長”が年内退任へ。Bowser氏が感謝を伝える後任はDevon Pritchard氏
Doug Bowser氏。トレードマークのクッパと共に感謝を伝えた（Bowser氏のXより引用）
任天堂は、アメリカ法人「Nintendo of America」の社長であるDoug Bowser氏について、12月31日付けで退職することを発表した。
Doug Bowser氏は、2019年に“レジー”ことReggie Fils-Aime氏に代わって社長に就任した人物。「スーパーマリオ」シリーズに登場するクッパの英語名が「Bowser」であることから、“クッパ社長”として親しまれた。
Bowser氏は発表に合わせて自身のXを更新。任天堂と長年に渡って携われたこと、世界のファンにゲームやテーマパーク、映画の体験を届けられたことなどを、感謝の意を持って伝えている。
なお2026年1月1日からは、現Nintendo of America Inc. Executive Vice President of Revenue, Marketing & Consumer ExperienceのDevon Pritchard氏が新社長に就任することが発表されている。
Today, I announced my plan to retire from Nintendo, effective December 31, 2025. Nintendo has been an integral part of my life for 44 years, starting with Donkey Kong Arcade as a kid in college. It has been an honor to contribute to this incredible company and bring our beloved… pic.twitter.com/nIzCnHjQ9E- Doug Bowser (@thetruebowser) September 25, 2025