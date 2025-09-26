9月26日 発表

Doug Bowser氏。トレードマークのクッパと共に感謝を伝えた（Bowser氏のXより引用）

　任天堂は、アメリカ法人「Nintendo of America」の社長であるDoug Bowser氏について、12月31日付けで退職することを発表した。

　Doug Bowser氏は、2019年に“レジー”ことReggie Fils-Aime氏に代わって社長に就任した人物。「スーパーマリオ」シリーズに登場するクッパの英語名が「Bowser」であることから、“クッパ社長”として親しまれた。

　Bowser氏は発表に合わせて自身のXを更新。任天堂と長年に渡って携われたこと、世界のファンにゲームやテーマパーク、映画の体験を届けられたことなどを、感謝の意を持って伝えている。

　なお2026年1月1日からは、現Nintendo of America Inc. Executive Vice President of Revenue, Marketing & Consumer ExperienceのDevon Pritchard氏が新社長に就任することが発表されている。