J£²¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤ËJ£±¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕ¡£¡Ö¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ï¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡J£²¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï£¹·î25Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëJ£±¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊJ¥ê¡¼¥°¡Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕÂè°ì¿³µ¡´Ø¡ÊFIB¡Ë·èÄê¤Ë¤è¤ë2026¥·¡¼¥º¥óJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹È½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Öµ®¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë£Ê£±¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Î¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕ¿½ÀÁ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕµ¬Â§Âè33¾òÂè£²¹à¤ËÄê¤á¤ë»ÜÀß´ð½à¤Î¤¦¤ÁI.01 (£²)¡Ú¢¨¡¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°Íý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕµ¬Â§±¿ÍÑºÙÂ§£²-£²´ð½àÈÖ¹æ I.01¤Î3£³(£²) ¡ ¥í¡Ú¢¨¢¡Û¤ËÄê¤á¤ëÎã³°Å¬ÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢´ð½à¤ò½¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö2026¥·¡¼¥º¥ó¤ËJ£±¾º³Ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢2028Ç¯11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾ì½ê¡¦Í½»»¡¦À°È÷ÆâÍÆ¤òÈ÷¤¨¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷·×²è¤òJ¥ê¡¼¥°¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¹©»ö¤Î´°Î»¤Ï2030Ç¯11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤·¡¢¶¡ÍÑ³«»Ï¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¹©»ö´°Î»¡¦¶¡ÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î´ü¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2030Ç¯11·îËö¤Þ¤Ç¤ËÎã³°¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢2034/35¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¾åµ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£¥·¡¼¥º¥óJ£±¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢2026¥·¡¼¥º¥óJ£±¤ÇÀï¤¦ºÝ¤Ë¤â¡¢¸½ºß¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ö¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿å¸Í¡×¤ò»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤´Ø·¸³Æ½ê¤È³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕµ¬Â§¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ú¢¨¡¡Û¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕµ¬Â§
¡¡Âè33¾ò¡Ì»ÜÀß´ð½à¡Í
¡¡(£²) I.01¡Ö¸øÇ§¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×
¡¡(£²) Á°¹à¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢JFA¤ª¤è¤ÓJ¥ê¡¼¥°¤Ë¸øÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ð½à¡×¤ËÄê¤á¤ëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú¢¨¢¡Û¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕµ¬Â§±¿ÍÑºÙÂ§
¡¡£²-£²¡Ì»ÜÀß´ð½à¤Î±¿ÍÑºÙÂ§¡Í
¡¡I.01¡Ö¸øÇ§¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×
¡¡3.È½Äê
¡¡(2)¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ð½à¡×¤ËÌÀ¼¨¤·¤¿¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ß¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÎã³°¤òÀß¤±¤ë¡£
¡¡¡¥é¥¤¥»¥ó¥¹¿½ÀÁ¼Ô¤¬¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¿½ÀÁ»þ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡ÖÎã³°Å¬ÍÑ¿½ÀÁ½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¡¢´ð½àI.01¤ÎÎã³°Å¬ÍÑ¤¬£Ê¥ê¡¼¥°Íý»ö²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´ð½àI.01¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë
¡¡¥í.J¥ê¡¼¥°µ¬ÌóÂè34¾òÂè£±¹à¡ö¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¾ÍèÅª¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹¿½ÀÁ¼Ô¤¬Ê¸½ñ¤ÇÌóÂ«¤·¤¿¾ì¹ç
¡öÂè34¾ò¡ÌÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Í
(£±)¸ø¼°»î¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ð½à¤ò½¼Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À¤ËÍ¥¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑµÒÀÊ¤¬²°º¬¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥¹¥«¥¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢ÂçÍÆÎÌ¹âÂ®ÄÌ¿®ÀßÈ÷¡Ê¹âÌ©ÅÙwi-fiÅù¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É
¡ÖËÜÆü¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊJ¥ê¡¼¥°¡Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕÂè°ì¿³µ¡´Ø¡ÊFIB¡Ë·èÄê¤Ë¤è¤ë2026¥·¡¼¥º¥óJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹È½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Öµ®¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë£Ê£±¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¹©»ö¤Î´°Î»¤Ï2030Ç¯11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤·¡¢¶¡ÍÑ³«»Ï¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¹©»ö´°Î»¡¦¶¡ÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î´ü¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2030Ç¯11·îËö¤Þ¤Ç¤ËÎã³°¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢2034/35¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¾åµ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£¥·¡¼¥º¥óJ£±¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢2026¥·¡¼¥º¥óJ£±¤ÇÀï¤¦ºÝ¤Ë¤â¡¢¸½ºß¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ö¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿å¸Í¡×¤ò»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤´Ø·¸³Æ½ê¤È³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕµ¬Â§¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ú¢¨¡¡Û¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕµ¬Â§
¡¡Âè33¾ò¡Ì»ÜÀß´ð½à¡Í
¡¡(£²) I.01¡Ö¸øÇ§¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×
¡¡(£²) Á°¹à¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢JFA¤ª¤è¤ÓJ¥ê¡¼¥°¤Ë¸øÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ð½à¡×¤ËÄê¤á¤ëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú¢¨¢¡Û¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕµ¬Â§±¿ÍÑºÙÂ§
¡¡£²-£²¡Ì»ÜÀß´ð½à¤Î±¿ÍÑºÙÂ§¡Í
¡¡I.01¡Ö¸øÇ§¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×
¡¡3.È½Äê
¡¡(2)¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ð½à¡×¤ËÌÀ¼¨¤·¤¿¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ß¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÎã³°¤òÀß¤±¤ë¡£
¡¡¡¥é¥¤¥»¥ó¥¹¿½ÀÁ¼Ô¤¬¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¿½ÀÁ»þ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡ÖÎã³°Å¬ÍÑ¿½ÀÁ½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¡¢´ð½àI.01¤ÎÎã³°Å¬ÍÑ¤¬£Ê¥ê¡¼¥°Íý»ö²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´ð½àI.01¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë
¡¡¥í.J¥ê¡¼¥°µ¬ÌóÂè34¾òÂè£±¹à¡ö¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¾ÍèÅª¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹¿½ÀÁ¼Ô¤¬Ê¸½ñ¤ÇÌóÂ«¤·¤¿¾ì¹ç
¡öÂè34¾ò¡ÌÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Í
(£±)¸ø¼°»î¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ð½à¤ò½¼Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À¤ËÍ¥¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑµÒÀÊ¤¬²°º¬¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥¹¥«¥¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢ÂçÍÆÎÌ¹âÂ®ÄÌ¿®ÀßÈ÷¡Ê¹âÌ©ÅÙwi-fiÅù¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É