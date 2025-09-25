関東学生陸上競技連盟は25日、順大で行われていた競技会のハンマー投げにおいて約30年にわたり不適正行為があったことを公表し、処分を発表した。今年10月以降、2年間にわたり順大での競技会開催は中止される。

関東学連は、「順天堂大学の自主申告により、同大学陸上競技部主催の競技会において、以下の不適正行為があったことが判明しました」と報告。「1989年から1992年までの間は少なくとも一部の競技会において、1993年から2024年8月9日までの間は継続して、本件競技会の実施種目のうち『ハンマー投』は、投てき練習場で競技会を実施したうえで、その記録をさくらキャンパス競技場で実施された公認記録として申請および報告していた。また、1989年に実施された第2回五大学対校陸上競技選手権大会の少なくとも予選において、および、少なくとも1992年に実施された1回の関東学生競技会において、上記と同様の行為がなされたことが確認された」と非公認の施設での記録を公認施設での記録として申請、報告していたことを公表した。

2025年10月1日から2年間、順大での競技会の主催が禁止となり、指導者に対して関東学連主催競技会の参加の禁止などの処分が下された。また、非公認競技場で実施されたハンマー投げの記録は公認記録の取り消し措置となり、非公認競技場で出た記録を資格記録として関東学連の競技会に出場し、そこで出した記録は公認記録の取り消し申請はしないことも発表した。

順大は公式サイトで、不正行為の発覚と処分を発表し、「日頃より本学陸上競技部をご支援いただいている皆様、並びに関係者の皆様の信頼を著しく損なう結果となりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「本学といたしましては、本件を極めて重大な事案と受け止め、再発防止に向けた具体的な取り組みを早急に講じてまいります。今後、同様の事態を二度と招くことのないよう、全学を挙げて取り組んでまいる所存です」と再発防止に努めるとした。