「サブにもいないんかい」イングランド名門加入の21歳日本代表、デビューならず…メンバー外にファン落胆「無理だったかぁ」「まじ勿体ねー」
この夏、川崎フロンターレからイングランドの名門トッテナムに移籍した日本代表DF高井幸大は、プレシーズンに負傷して離脱した。
今週頭から全体練習に復帰した21歳は、現地９月24日に開催されたリーグカップ３回戦のドンカスター戦でのデビューが期待されていたが、結局メンバーには入らなかった。
移籍後初出場を期待していたファンは落胆。SNS上では「選ばれないか...」「まだきつかったか」「ベンチすらおらんやないかーい」「無理だったかぁ」「流石にまだ高井メンバー入りせんか」「まだ間に合わなかったか...」「ベンチ外かい」「サブにも高井くんいないんかい」「まじ勿体ねー。出れただろうに」といった声が上がった。
まだコンディションが万全とは言えないのだろう。待望のデビューはもう少し先になりそうだ。
なお、トッテナムはドンカスターに３−０で快勝。４回戦に駒を進めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
