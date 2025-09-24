文化放送とニッポン放送では、乃木坂46のメンバー・菅原咲月と久保史緒里が出演する、局の垣根を越えた特別番組『ニッポン放送×文化放送「乃木坂46 パーソナリティ対抗 ラジオ100年クイズ！」』を放送する。

ラジオ放送開始から100年。その節目となる今年、文化放送とニッポン放送がコラボレーションし、乃木坂46のメンバーがラジオの歴史をクイズで学ぶ特別番組をお送りする。

パーソナリティを務めるのは、乃木坂46・菅原咲月と久保史緒里。菅原は文化放送で放送中の『乃木坂46の「の」』（毎週日曜日 午後6時00分～6時30分）で17代目MCを担当している、5期生メンバー。久保はニッポン放送で放送中の『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜日 深夜1時00分～3時00分）で2代目パーソナリティを務める、3期生メンバーだ。

番組では、ラジオの歴史や、名物番組で起きた伝説の出来事にまつわるクイズで、菅原と久保がラジオの歴史を学ぶ。さらに、両局のアーカイブに眠る乃木坂46の懐かしの過去音源も公開。ラジオ100年の歴史はもちろん、乃木坂46とラジオの歩みも振り返りながら、ラジオ愛を深めていく。それぞれ1時間の特別番組で、前半はニッポン放送で10月5日（日）午後7時00分から、後半は文化放送で10月16日（木）午後7時00分から放送する。

また、当番組は瞬間接着剤・アロンアルフアでお馴染みの東亞合成株式会社による提供でお送りする。昨年5月に放送した特別番組『マネージャー対抗 乃木坂野球部交流戦！』から約1年半ぶりとなる、文化放送とニッポン放送を“くっつける”コラボ企画が再び実現。番組では“くっつく”にちなみ、メールテーマ「ラジオと私がくっついた瞬間」でリスナーからのメールを募集中。メールの宛先は、46@joqr.netとなる。

パーソナリティを務める菅原咲月、久保史緒里は、以下のようにコメントしている。

【菅原咲月】

ラジオ放送開始100周年という記念すべきタイミングで、先輩の久保史緒里さんとご一緒できるのがとても嬉しいですし、私自身、まだまだ知らないラジオの歴史がたくさんあると思うので、皆さんと一緒に学んでいけたらなと思います！

【久保史緒里】

ラジオ放送開始から100年というタイミングで、自分がラジオパーソナリティを務めさせていただいていることにご縁を感じます。自分自身もラジオに救われることがとても多かったので、日頃、ラジオを聴いてくださっている方にも、ラジオをより身近に感じられる機会になれば良いなと思います。

【特別番組概要】

■番組名： 『ニッポン放送×文化放送「乃木坂46 パーソナリティ対抗 ラジオ100年クイズ！」』

■放送日時：

【ニッポン放送】10月5日（日）午後7時00分～8時00分

【文化放送】10月16日（木）午後7時00分～8時00分

■出演： 久保史緒里、菅原咲月（乃木坂46）、野村邦丸、上柳昌彦

■メールアドレス： 46@joqr.net

■推奨ハッシュタグ： #乃木坂46ラジオ100年クイズ