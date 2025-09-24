ティム・バートン監督とモニカ・ベルッチが破局、“共同声明”で発表
ティム・バートン監督（67歳）とモニカ・ベルッチ（60歳）が破局した。
「ビートルジュース」などで知られるバートンと、およそ2年前から交際していた「マトリックス」シリーズなどでも知られる、イタリア出身女優のモニカが9月19日、その関係に終止符を打ったことを共同声明で発表した。
2006年に出会ったと思われる2人は、2022年にフランスで行われたリュミエール映画祭で再会。その翌年にモニカが交際を明かしていた。
モニカは2024年のバートン監督作「ビートルジュース2」でも、マイケル・キートン演じる主役の元妻役で出演し、当時のインタビューでモニカはこう話していた。
「この映画に参加、ティムの世界に入れたことはとても光栄だわ」
「ティムはアーティストで、素晴らしさ、恐ろしさ、面白さ、感動を同時に伝える状況を作り上げる方法を知っている」
一方でバートンも、モニカが「とても特別な人」だと昨年語っていた。
