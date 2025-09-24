[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤Ë¤â¤¤¤¤¤«¤â¡©¡¡¶Ê¤²¤¿¤Þ¤Þ»È¤¨¤ëLED¡Ö¥ï¥¤¥äー¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¡×
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëSwitchBot¤«¤é¡¢¿·¤·¤¯¡ÖRGBIC¥ï¥¤¥äー¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¹ØÆþ¤·¤¿¡£¥Æー¥×·¿LED¥é¥¤¥È¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¤¤ÆÁ´¤¯°ã¤¦¡¢ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¹¥¤¤Ê·Á¤Ë¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥é¥¤¥È¤À¡£
SwitchBot RGBIC¥ï¥¤¥äー¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È
¥é¥¤¥ÈËÜÂÎ¤Ë¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¤È¥ê¥â¥³¥ó¡¢¸ÇÄêÍÑ¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°
¡¡¤³¤ÎRGBIC¥ï¥¤¥äー¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤¿¤Þ¤Þ¤Ç»È¤¨¤ëLED¥é¥¤¥È¡£Ä¾Àþ¤ä¶ÊÀþ¤Ç·Áºî¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥Õ¥ë¥«¥éー¤Ç¸÷¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë1¤Ä1¤Ä¤ÎLED¤ò¸ÄÊÌ¤Ë°Û¤Ê¤ë¿§¤äÌÀ¤ë¤µ¤ÇÅÀÅô¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±¿§¤ÇÌÀÌÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢Æú¤Î¤è¤¦¤Ë¼·¿§¤Ë¸÷¤é¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¸÷¤é¤»Êý¤Ï½¾Íè¤ÎSwitchBot¤Î¾ÈÌÀÀ½ÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÀìÍÑ¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤ÇºÙ¤«¤¯À©¸æ¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÀÌÇ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÆ°¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤âOK¡£¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¸÷¤ë¤«¤é¡¢Çö°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸«±É¤¨¤Î¤¹¤ë¥é¥¤¥È¤À¡£
¥¢¥×¥ê¤Ç¹¥¤¤Ê¿§¤äÌÀ¤ë¤µ¡¢ÌÀÌÇ¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¸÷¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ï¤±¤À¤±¤ì¤É¡¢¾å²¼º¸±¦¤Ë¼«Í³¼«ºß¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À½ÉÊ¤ò²£¤«¤é¸«¤¿¤È¤¡¢¾åÁØ¤Ë¥é¥¤¥È¡¢²¼ÁØ¤Ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¢ー¥à¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î²¼ÁØ¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤Æ·Á¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´ØÀá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤â¶Ê¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿âÄ¾Êý¸þ¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¤·¤«¶Ê¤²¤é¤ì¤º¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿åÊ¿Êý¸þ¤Ë¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾åÁØ¤Ë¥é¥¤¥È¡¢²¼ÁØ¤Ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¢ー¥à¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ê¶Ê¤²Êý¸þ¤Ï¿åÊ¿
¡¡¤¢¤È¤Ï¼ã´³¤Í¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¸«¤»¤¿¤¤Êý¸þ¤Ë¥é¥¤¥È¤ÎÁØ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÇØÌÌÂ¦¡Ê¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¢ー¥àÂ¦¡Ë¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¸÷¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£Â¾¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤®Ä¾¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Á´ÂÎ¤Ç300gÄ¶¤Î½Å¤µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤¬¥Æー¥×·¿LED¥é¥¤¥È¤È¤Î°ã¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥é¥¤¥ÈÉôÊ¬¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç2¥áー¥È¥ë¤ÈÄ¹¤á¡¢½Å¤µ¤Ï300gÄ¶¤È¤º¤Ã¤·¤ê
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¼¡Âè¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥Ä¤ò»È¤¨¤ÐÊÉ¤ä¥Ç¥¹¥¯¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Ê¤É¤Ë¸ÇÄê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤«¤â¤·½Ð¤»¤ë¡£¼þ°Ï¤Î²»¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸÷¤é¤»Êý¤òÊÑ¤¨¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¡¢BGM¤ä¥²ー¥à¤Ë¤è¤ê¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¼¼Æâ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡°áÁõ¤È¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë²¾Áõ¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤·¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È10·îËö¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¡ÊÅÅ¸»¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤¬Çº¤ß¤É¤³¤í¤À¤±¤ì¤É¡Ë¡£
²¾Áõ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦
¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡×¤ÎÀßÄê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥â¥³¥óÉôÊ¬¤ËÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¤¬½¦¤Ã¤¿²»¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸÷¤ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢É®¼Ô¤ÏºÇ½é¡¢¥á¥À¥«¿åÁå¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Î¤À¤¬¡¢¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ÇËèÆü»ØÄê»þ¹ï¤Ë¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸÷ÎÌ¤¬ÉÔÂµ¤Ì£¤Ê¤Î¤È¡¢¾¯¡¹Ç®¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À½ÉÊÁ´ÂÎ¤¬ËÉ¿å¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ç³èÌö¤µ¤»¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨Ãæ¤À¡£
¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ê¤É¤ò¼«Æ°²½¤Ç¤¤ë
¥á¥À¥«¤Î¿åÁåÍÑ¾ÈÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¸÷ÎÌ¤¬ÉÔÂµ¤Ì£¤Ê¤¦¤¨Ç®¤ò¤â¤Ä¤Î¤ÇÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¡Ä¡ÄÀ½ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ÈÎÇä²Á³Ê RGBIC¥ï¥¤¥äー¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È SwitchBot 5980±ß