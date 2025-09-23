Image: Raymond Wong / Gizmodo

米Gizmodoの編集部員が、超小型・軽量のアクションカメラ「Insta360 Go Ultra」をレビュー。日本でも購入可能で、価格は一番リーズナブルな標準キットが6万4,800円です。

Insta360 Go Ultra 長所 非常に軽量で持ち運びやすい高画質 非常に軽量で持ち運びやすい高画質 4K ・60fpsを実現幅広い用途に使えるマグネット式マウント優れた耐久性急速充電 短所 バッテリーの持ちが悪い発熱問題内部ストレージはない バッテリーの持ちが悪い発熱問題内部ストレージはない

小型で軽量、それが最大の武器

この「Insta360 Go Ultra」を見つけたのは、スポーツのフェンシング用のマスクに装着できる軽量なカメラを探していたときでした。大きなマウントを用意せずに済むものがいいと思っていました。

実際にフェンシングをした際の話です。相手のレイピアが私の頭頂部をかすめ、その衝撃でマスクに取り付けていたGo Ultraは床に転がり落ちました。

そのときレンズの側面とカバーのプラスチックには擦り傷がつきましたが、カメラは壊れることなく録画を続け、耐久性を発揮してくれました。

Go Ultraは、スローモーション映像や最高解像度、最高フレームレートでの撮影には最適ではないかもしれませんが、一般的なアクションカメラよりも小型で軽量なのが大きなメリットです。

調整可能な磁気ペンダントと簡易クリップを使えば、ほぼどこにでも装着することができます。帽子やヘルメットに取り付けても存在を忘れてしまうほど軽量です。アクションポッドを細い木の枝に挟み込み、三脚なしで撮影することもできました。

静止画も動画も高画質で撮れる

Go Ultraには、焦点距離14.27mm、開放F値2.85のレンズが搭載され、最大5,000万画素の静止画が撮影できます。この仕様は、ハイエンドモデルのアクションカメラと、ホームビデオを撮るようなビデオカメラの中間といったところでしょう。

最大180Mbpsのビットレートで、多彩なプリセット動画モードに対応しています。広角レンズにより、自撮り棒を必死に握らなくてもフレームに収まりやすいのも嬉しいポイントです。

Insta360 Go Ultraは最大で4K・60fpsの撮影が可能ですが、HDR（高ダイナミックレンジ、コントラストを向上させる撮影モード）で撮影したい場合も含め、多くの場合は30fpsにデフォルト設定されます。インスタグラムにアップするような動画なら十分ですが、編集を最小限にした高品質な動画を期待している人は、Insta360の公式SNSに投稿されているような映像とは違うことをお忘れなく。場合によっては、スマートフォンの方が手軽で高品質なPOV映像を撮影できるかもしれません。

また、レンズの向きを変えるだけで、縦と横の撮影モードを切り替えられるのも高ポイントです。デフォルトの16:9はレンズが右上のときで、反時計回りに90度回転させて左上にすると9:16で撮れます。しかし、楕円形ポッドだった従来モデルと違い、Go Ultraは正方形なので、間違った向きで装着し撮ってしまうこともありました。

アクションポッド自体に縦横を示す矢印などが書いてあれば、この煩わしさは解消されたことでしょう。

暗い場所での撮影もばっちり

それでも、Go Ultraの画質はハイエンドモデルに匹敵するほど高クオリティだと感じます。「PureView」モードは映像を適度に明るくし、暗い場所でも視認性を高めてくれます。PCに取り込んだ際、若干のノイズが見られましたが、SNSに投稿する分には十分な画質でした。また、薄暗い展示ホールで撮った映像にはややばらつきがあり、暗くコントラスト不足のカットもありましたが、小型センサーであることを考慮すれば大健闘だと言えるでしょう。

一方、スローモーション撮影を重視するなら不向きかもしれません。通常の撮影は、60fpsを選べますが、自動スローモーション（4倍スロー、120fps）は1080pに制限されます。Insta360 の「360°カメラ」や今後登場予定の「Antigravity A1 ドローン」と同様に、Go Ultraにも魚眼効果を補正する自動デウォーピング機能が備わっています。が、標準の「Ultra」広角視野を使用するのが手元での撮影には最適だと感じました。なお、どのモードでも自動手ぶれ補正「FlowState」がしっかり効き、フェンシングの剣を振り回しても安定した映像が撮れました。

内部ストレージはない

重量は旧型の「Insta360 Go 3S」の方が若干軽量ですが、その差はごくわずかです。また旧型と異なり、Go Ultraには内部ストレージが搭載されていません。その代わり、アクションポッドにmicroSDカードを挿入して記録します。撮影中にカード容量が尽きたときのために内蔵メモリがあればより便利でしたが、個人的には内蔵容量に縛られるよりもSDカードを選べる方が断然ありがたいです。

充電は速いけど、バッテリー持ちは悪い

残念ながら、Go Ultraは長時間の連続撮影には向いていません。4K・60fps撮影では40分ほどでバッテリーが尽き、アクションポッドをケースに戻して充電する必要がありました。このとき、スタンドアローンカメラのハウジングが追加バッテリーの役割を果たします。しかし、スタンドアローンカメラは500mAhの小容量しかないので最大1.5時間ほどしか持ちません。暗所や高フレームレート撮影ではさらに短くなります。

バッテリー寿命以上に問題となるのは、本体が熱を持つことです。Go Ultraは、4K・60fpsモードを選択すると「過熱の可能性あり」という警告を出します。屋外の日陰では熱く感じませんでしたが、長時間撮影するとやはり警告が表示されました。その度に数分ケースに入れて、冷ます必要がありました。

フレームレートを30fps、解像度を1080pに落とせば、充電は2時間近く持つでしょう。ただし、バッテリーのために解像度を犠牲にするのは本当に必要なときだけにするべきです。バッテリー持ちが悪い分、このアクションカメラは急速充電に対応しています。空の状態からでも15分で80％まで充電でき、スタンドアローンカメラとアクションポッドの両方をフル充電しても40分程度しかかかりません。

画質と持ち運びやすさがちょうどいい

Go Ultraのズームや解像度、フレームレートの幅は大型アクションカメラに劣りますが、私が使った限りでは不足は感じませんでした。アクションポッドが極めて軽量で、大掛かりなマウントを使わずとも簡単に装着でき、高品質な映像を得られるので満足しています。

「GoPro Hero 13 Black」や「Insta360 Ace Pro 2」など、小型のアクションカメラは日々進化し続けています。複数のリーク情報によれば、DJIもポッド型アクションカメラを投入する計画を進めているといいます。誰かがより優れた製品を出すまでは、Go Ultraが画質と携帯性のバランスにおいて「ちょうどよい」存在であり続けるでしょう。