俳優の片岡鶴太郎さん（70）が2025年9月17日、自身のインスタグラムを更新。ロングシャツジャケット×ブーツのコーデを披露した。

「組み合わせ方がステキ」の声

片岡さんは、「アンティークロングシャツ」とつづり、アンティークアイテムを取り入れたコーデを投稿。コーディネートに使われている各アイテムについて、「アンティークロングシャツジャケット」「VERSACE（ヴェルサーチェ）シャツ」「オリジナルデザインパンツ」「ネックレススカンジナビアジュエリー」「Yohji Yamamoto（ヨウジヤマモト）アイウェア」「Tiffany & Co（ティファニー）イヤリング」などコメントを添えて紹介した。

インスタグラムに投稿された写真では、ロングシャツジャケットを羽織り、黒いシャツとオリジナルデザインのパンツを着用。足元にはブーツを合わせ、サングラスをかけ、少し下を向いてポーズをきめていた。6枚目では、サングラスを外し、カメラ目線のクールな表情をみせていた。

この投稿には、「渋すぎ！」「カッコよすぎです！」「ほんまに渋い」「組み合わせ方がステキ」「とても魅力的」といったコメントが寄せられていた。