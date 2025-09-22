「裏の吉原」江戸時代に庶民が通った“非公認な裏の色街” 岡場所の知られざる実態

幕府非公認の色街

幕府公認の遊廓だった吉原ですが、利用できるのは大名や旗本、諸藩の留守居役、豪商の放蕩息子など富裕層に限られていました。

よって庶民や下級武士は岡場所や宿場など、幕府非公認の色街に足を運ぶようになります。

では、この非公認の色街の実態はどのようなものだったのでしょうか。

もともと岡場所の「岡」は「傍目」などと同じく、「脇」や「外」という意味です。岡場所は宝暦〜天明年間(1751〜1789)に最盛期を迎え、江戸市中だけでも70ヶ所以上が存在していました。

深川の岡場所で働く軽子（座敷へ酒肴を運ぶ人）を描いた月岡芳年の「深川の軽子」（Wikipediaより）

有名な岡場所としては、深川や上野山下、根津などが挙げられます。特に人気だったのは深川で、天保8年(1837)頃には500人近くの遊女がいたといいます。

水運が発達していた深川では舟の移動がメインで、船宿が客を料理屋に案内したり、遊女や芸者の手配をしていました。

根津神社の門前も江戸の中心部に近かったこともあり「岡場所第一の遊里」と呼ばれています。

岡場所の娼婦にも値段の差があり、1回の行為が十数文から数十文という格安の街娼がいる一方で、それなりの値段の娼婦もいました。

岡場所でも特に安価だったのが「切見世」で、別名「ちょんの間」と呼ばれました。時間にしてわずか10分ほどの情交ですが、一応室内の布団で交合できるので、庶民からは人気があったようです。これは現代で例えるなら……いや、やめておきましょう。

対立する吉原の路線変更

一方、こうした非公認の存在を吉原が黙って見ているはずがありません。

吉原は幕府から公認を得る代わりに、それなりの冥加金を納めていました。そのため岡場所をいつまでものさばらせるわけにはいかず、幕府に対して摘発を求めます。

その結果、幕府も岡場所を取り締まりの対象とし、松平定信が行った寛政の改革では事実上壊滅の憂き目に遭っています。しかし、定信が失脚すると徐々に復活しました。

岡場所は吉原に比べると格式張っておらず、利用料金も安価でした。そのため多くの江戸っ子が流れていきましたが、このような現状に対応するため、吉原も江戸時代後期は大衆化路線にシフトチェンジしていきます。

それまでの高級遊廓時代の吉原では、高級遊女は高い教養と技芸が必要とされていました。

しかし大衆化路線にシフトすると、それらは以前ほど必要とされなくなります。一方で、芸事に秀でた女性を色から手を引かせ、色を売る遊女と芸を売る芸者の棲み分けが明確になっていきました。

宿場の「飯盛女」

江戸時代の日本には、至るところに遊里が存在していました。元禄3年(1690)に来日したドイツ人医師のケンペルは、著書『江戸参府旅行日記』で「日本の公共の旅館は、公の娼家となっている」と述べています。

もちろん、すべての旅館が娼館ではないのですが、宿場の旅籠屋には飯盛女という遊女が存在していました。そのため、あながち間違っているとも言い切れないところもあったのです。

飯盛女は、本来は食事の世話をする係です。しかし、いつしか殿方の下の世話もするようになりました。

漫画『無限の住人』では江戸時代のさまざまな階層の人々が登場しますが、あの作品にも、非常に魅力的で印象深い飯盛女が登場したのを覚えている人も多いでしょう。

神奈川県藤沢市永勝寺境内にある飯盛女の墓（Wikipediaより）

旅行客が飯盛女を買えば売り上げも伸びるので、旅籠屋も魅力的な飯盛女を揃えて客を呼び込みます。

幕府は「旅籠1軒につき飯盛女は2名まで」と定めましたが、「下女」の名目で女郎を雇うなど、あの手この手で法の網目をくぐる形で彼らは商売に出していました。

それだけ人々は女郎を必要としていたのでしょう。

品川、内藤新宿、板橋、千住は江戸の玄関口ということもあり、旅行者だけでなく近隣の人たちも利用していました。

よってその地域には飯盛女も大勢おり、『仕掛人藤枝梅安』の「梅安影法師春雷」には、千住に飯盛女を置く旅籠が500軒以上あったことが記されています。

江戸時代には多くの人が旅に出ましたが、途中で女郎買いをするのも、旅人の楽しみのひとつだったのでしょう。

