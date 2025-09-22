“毒義母”と“自己中夫”と戦う人生を生き抜いた主婦の物語がすごい！「幸せ」は戦って勝ち取った【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「凄かった‥義母が強烈すぎる」「クソな母親」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。
■義母の衝撃と執念が炸裂！昼ドラ顔負けの嫁イビリはすべて実話だった！
本作「義母クエスト」が連載に至った経緯について、原作者のかづさんは「もともとブログで過去・現在の日々の出来事を綴っていて、そのなかには姑との嫁姑バトルも書いていました」と振り返る。ある日、「作品として書きませんか？」というメールが届き快諾したものの、「連載で」と言われて驚いたという。「連載なんて、漫画家さんや作家さんに来る話だと思っていたので、そこら辺にいる主婦の私に!?」と戸惑い、「むしろ私でいいんでしょうか？」と聞き返したほどだったそうだ。
描かれたエピソードは、「すべて実話です！声を大にして実話です！」と話すかづさん。「好きだ好きだと求婚してきた夫が、まさかコロッと姑に寝返るとは思いませんでしたし、昼ドラもびっくりな嫁イビリを受けるなんて想像もしていませんでした」と振り返る。当時、30歳を過ぎた息子が連れてきた結婚相手が11歳年下の未成年だったことに、義母は強い衝撃を受けたようで、「息子は騙されてる！」と思い込んだという。「もう何とか追い出そうと、嫁を追い出すことが正義だと、人生かけての嫁イビリだったんです」と語るその言葉からは、当時の壮絶な状況が伝わってくる。
一方、漫画担当の赤星たみこさんは、「かづさんの文章を読んで、その迫力に度肝を抜かれました」と語る。「これは人気があるだろうな…と思っていたら、ダントツの人気と聞いて、やっぱり！と思いました」と、作品の勢いに納得したという。「そんな大人気作品を私が漫画化するのはかなりプレッシャーで、イメージが違ったらどうしよう、展開をどうしよう…と迷いもありました」と、引き受けた当初の葛藤も明かしてくれた。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。