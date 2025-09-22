ÃæÆü°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤ÇÅÚÉ¶ºÝ¡Ä¤ªÁÆËö¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤Î¡ÖºÇÂç¤ÎÈï³²¼Ô¡×¤Ï¡©
¡¡º£µ¨¤ÎB¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤·¤¿ÃæÆü¡£½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ«ÅÄµåÃÄËÜÉôÄ¹¤ÏÀèÆü¡¢¡Ö°ì·³¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤íÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Íèµ¨µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÃæÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¥ì¤¬»×¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡£°ì¸þ¤ËÊä¶¯¤â¤»¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«
¡¡°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ï¡ÖÍèµ¨Â³Åê¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Î9·î¤Ë6¾¡12ÇÔ¡Ê21Æü¸½ºß¡Ë¤ÈµÞ¼ºÂ®¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç·î´Ö¾¡¤Á±Û¤·¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃæÆü¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÀÑÇ¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤º¡£21Æü¤Î»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.231¡¢380ÆÀÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨.287¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.331¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.225¤â¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¼¡¤¤¤ÇÄã¤¤¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÆÀÅÀÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¾å°ÌÉâ¾å¤ÎÌÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î´°ÉõÉé¤±24ÅÙ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬ÉÏÂÇÃÏ¹ö¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖºÇÂç¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£14»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨2.71¡¢QS¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È=ÀèÈ¯¤Ç6²ó°Ê¾å¼«ÀÕÅÀ3°ÊÆâ¡ËÎ¨¤¬78.6¡ó¤Ê¤¬¤é¡¢½éÇòÀ±¤Þ¤Ç10»î¹ç¤âÍ×¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2¾¡6ÇÔ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢SNS¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ø¶â´Ý²Ä°¥ÁÛ¡Ù¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡£ÀèÆü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤â7²ó1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤È¹¥Åê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£Êý¤Î±ç¸î¤Ê¤¯ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿¤âÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤Î¤¢¤ëµåÃÄOB¤â¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖµåÃÄ¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ï·ÑÅê¼ºÇÔ¡¢ÂåÂÇºö¤ÎÉÔÈ¯¤Ê¤É¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤ÎÀÛ¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CS¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢DeNA¤ÎÆ£Ï²¤ËÂÐ¤·¤Æº¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤¿ÍÑÊ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤¬Â¿¤¤¡£²¾¤Ë°æ¾å´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Íèµ¨¤âA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤òÆ¨¤¹¤è¤¦¤Ê¤é¡¢µî½¢ÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤«¤Í¤ÆÃæÆü¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ËÜ¾»»á¡¢»³ºêÉð»Ê»á¡¢Àî¾å·û¿»á¤éÍÎÏOB¤¬¸åÇ¤¸õÊä¤È¤·¤Æ¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆÁÉ¶¤ËÂ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÃæÆü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ç¤ÏÃæÆü¤ä³ÚÅ·¤Ç³èÌö¤·¤¿»³ºêÉð»Ê»á¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤äÌîµå´Ñ¤òÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ì¸þ¤ËÊä¶¯¤â¤»¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ä¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»³ºê»á¤ÎÌÜ¤Ë¡¢ÃæÆü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
