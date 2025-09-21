この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お弁当作りなどを手掛けるYouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【冷凍できる作り置き】税込1,000円以内で5品！簡単でおいしい節約作り置き#bento #ideas #Japanese」を公開しました。1000円という予算で5品もの冷凍可能なおかずを作る、節約と時短を両立した調理法を紹介しています。



動画では、「甘辛ピーマンちくわ」や「茄子ミンチ炒め」など、お弁当の定番からご飯が進む主菜まで、彩り豊かな5品を次々と手際よく調理。特に注目なのが「1本で2種の卵焼き」です。卵焼き器を縦半分に使い、片方には枝豆、もう片方には焼き海苔を置いて同時に巻いていくことで、一度に2種類の卵焼きを完成させるアイデアを披露しています。



また、「焼きおにぎり」はバターとめんつゆで風味豊かに仕上げ、フライパンではなくトースターで手軽に焼き上げるなど、忙しい毎日を助ける工夫が満載です。



この投稿には「2種類卵焼き、天才すぎます！！！」「トースターで焼きおにぎり初めて観ました～」「お弁当のレパートリーが増えて嬉しいです！今回のおかずも次のお弁当に取り入れていきます」など、絶賛のコメントが寄せられました。毎日の食事やお弁当作りのヒントに、これらの作り置きレシピを役立ててみてはいかがでしょうか。