この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お弁当作りなどを手掛けるYouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【冷凍できる作り置き】税込1,000円以内で5品！簡単でおいしい節約作り置き#bento #ideas #Japanese」を公開しました。1000円という予算で5品もの冷凍可能なおかずを作る、節約と時短を両立した調理法を紹介しています。

動画では、「甘辛ピーマンちくわ」や「茄子ミンチ炒め」など、お弁当の定番からご飯が進む主菜まで、彩り豊かな5品を次々と手際よく調理。特に注目なのが「1本で2種の卵焼き」です。卵焼き器を縦半分に使い、片方には枝豆、もう片方には焼き海苔を置いて同時に巻いていくことで、一度に2種類の卵焼きを完成させるアイデアを披露しています。

また、「焼きおにぎり」はバターとめんつゆで風味豊かに仕上げ、フライパンではなくトースターで手軽に焼き上げるなど、忙しい毎日を助ける工夫が満載です。

この投稿には「2種類卵焼き、天才すぎます！！！」「トースターで焼きおにぎり初めて観ました～」「お弁当のレパートリーが増えて嬉しいです！今回のおかずも次のお弁当に取り入れていきます」など、絶賛のコメントが寄せられました。毎日の食事やお弁当作りのヒントに、これらの作り置きレシピを役立ててみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:09

予算1000円！冷凍作り置き5品の調理スタート
01:51

【必見】一度に2種類作るアイデア卵焼き
08:55

揚げ焼きで簡単！鶏からの甘酢あん
12:58

バター香る！トースターで簡単焼きおにぎり

関連記事

【781万再生】開けた瞬間、歓声！運動会で主役になる「2種のおにぎり弁当」

【781万再生】開けた瞬間、歓声！運動会で主役になる「2種のおにぎり弁当」

 【永久保存版】433万再生 卵1個でこのボリューム！ぜひチャレンジしたい「厚焼き卵」

【永久保存版】433万再生 卵1個でこのボリューム！ぜひチャレンジしたい「厚焼き卵」

 【新常識】ピーマンは種ごと食べる！435万再生の丸ごとチーズ肉巻きレシピ

【新常識】ピーマンは種ごと食べる！435万再生の丸ごとチーズ肉巻きレシピ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

にぎりっ娘。nigiricco_icon

にぎりっ娘。nigiricco

YouTube チャンネル登録者数 129.00万人 1170 本の動画
毎日のお弁当をもっとラクにもっと楽しく！にぎりっ娘。の「がんばらないお弁当」では、簡単・時短・節約レシピを動画でお届けしています。忙しい人でも無理なく続けられ、彩りよしで飽きのこない工夫がいっぱい。料理初心者やお弁当作りに悩む方でも安心。家族が笑顔になるお弁当作りをサポートします。著書『頑張らないお弁当』も好評発売中！
youtube.com/channel/UChiZabFUXEDVSz_5NdWVhDQ YouTube