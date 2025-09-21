本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席で今季53号ソロを放った。ナ・リーグ本塁打争いで、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）と並んでトップに浮上。地元ロサンゼルスの放送局も驚きが隠せなかった。

高め99.9マイル（約160.7キロ）を粉砕し、悠々とダイヤモンドを一周した。5-4で迎えた6回、大谷は右腕ペゲーロから左翼席へ53号ソロ。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）で、投げ終わったペゲーロは即座にうつむき、被弾を確信した様子だった。

ナ・リーグ本塁打争いで、遂にシュワーバーと並んでトップタイに。一時は4本差をつけられながらも巻き返した。米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、実況のスティーブン・ネルソン氏が「レフト高くに飛ばした！ 53号だ！ まさにぴったりのタイミングで」と伝えた。解説のドジャースOB、オーレル・ハーシュハイザー氏も「ショウヘイはショータイムだ」と絶賛している。

この日は大谷の前にコンフォートが左翼へ12号ソロ、エドマンも左翼ポール直撃の13号ソロを放っていた。ハーシュハイザー氏は途中「ハッハッハ」と笑いながら「左打者として、コンフォートは逆方向深くに、エドマンはレフトのファウルポールへ飛ばしました。そして、ショウヘイが『もう十分だ、どうやってやるか見せてやる』という感じでしたね」と、逆方向への完璧な一撃だったとした。

試合は7-5でドジャースが勝利。地区優勝のマジックを「3」にしている。



（THE ANSWER編集部）