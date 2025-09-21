◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う４回２死走者なしの３打席目は、２番手右腕・ブットから四球を選び、２５試合連続出塁とした。その後フリーマンの適時打で同点のホームを踏み、今季１４０得点となった。

１４０得点は、リーグで断トツのトップ。２位はメッツのソトの１１７得点で２３得点差をつけ、ア・リーグトップのジャッジ（ヤンキース）の１２９得点にも１１得点差をつけている。

ドジャースの球団史では４位タイだが、シーズン１４０得点以上を記録した６人のうち、４度は１９００年以前の記録。１９００年以降に限れば、１９３０年に１４３得点をマークしたハーマン以来９５年ぶり２人目の１４０得点到達となった、今季はこの試合を含めて残り８試合となっている。

球団最多は１８９０年に１４８得点のコリンズ。ＭＬＢの史上最多は１８９４年のハミルトン（フィリーズ）がマークした１９８。近年では２３年にアクーニャ（ブレーブス）が１４９得点をマークした。