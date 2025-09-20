¹©¾ì¤ÎÇÓ¥¬¥¹¡¢¶õµ¤Ãæ¤ÎCO2¤Þ¤Ç¡ÖÄ¾¤ËµÛ¼ýŽ£¤¹¤ë¥×¥é¤´¤ßÍ³Íè¤Î¿·ÁÇºà¤¬ÃÂÀ¸¡ª
ºÇ¶á¡¢¤³¤ÎÎà¤¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
ÀìÌç²È¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÀ¸»º¤ÈÇÑ´þ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÀ¤³¦¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó20²¯¥È¥ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÏËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥×¥é¤´¤ß¡×¤Î°ìÉô¤Ç¤â¡¢Âçµ¤Ãæ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡© ¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÊýË¡¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¤´¤ß¤ò¡ÖCO2µÛ¼ýÁÇºà¡×¤ËÊÑ´¹
²Ê³Ø»ï¡ØScience Advances¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢Ê¬²ò¤µ¤ì¤¿PET¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥é¡¼¥È¡Ë¤ò¡¢¸úÎ¨¤è¤¯ÃºÁÇ¤ò²ó¼ý¤¹¤ëÁÇºà¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óÂç³Ø¤Î²½³ØÇî»Î²ÝÄø¤Î³ØÀ¸¤Ç¡¢¼ç¼¹É®¼Ô¤òÌ³¤á¤¿Margarita Poderyte»á¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼êË¡¤ÎÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤òÀ¸¤Þ¤º¤Ë´ûÂ¸¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇÑ´þÊª¤ò²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸¶ÎÁ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶±øÀ÷ÌäÂê¤òµ¤¸õ´íµ¡¤Î²ò·èºö¤Î°ìÉô¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÓ½ÐÎÌ¤È¥×¥é¤´¤ß¡¢2¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò°ìÅÙ¤Ë²ò·è
²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Ê³Ø¼Ô¤ÏÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âçµ¤Ãæ¤«¤éÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò½üµî¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ËÌöµ¯¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ëä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤ä³¤ÍÎ¤ò´Þ¤á¡¢ÃÏµå¾å¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÈÀ¸ÂÖ·Ï¤Î·ò¹¯¤ò¶¼¤«¤¹¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯´íµ¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PET¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿·¤¿¤ÊÆó»À²½ÃºÁÇ²ó¼ýµ»½Ñ¤¬¡¢Ž¢ÇÓ½ÐÎÌ¤È¥×¥é¤´¤ß¤Îºï¸ºŽ£¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ÝÂê¤ò°ìÀÐÆóÄ»¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¢¥ß¥ÎÊ¬²ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²½³ØÈ¿±þ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¿©ÉÊÊñÁõ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëPET¤ò¡¢Ž¢BAETAŽ£¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿Æó»À²½ÃºÁÇµÛÃåºÞ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
BAETA¤ÎÀÇ½
Ê´Ëö¾õ¤Î¹½Â¤¤ò»ý¤ÄBAETA¤ò¥Ú¥ì¥Ã¥È¾õ¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤È¡¢Æó»À²½ÃºÁÇÊ¬»Ò¤òÈó¾ï¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯²ó¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£BAETA1¥Ý¥ó¥É¡Ê454g¡Ë¤Ç¡¢ºÇÂç0.15¥Ý¥ó¥É¡Ê68g¡Ë¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò²ó¼ý²ÄÇ½¡£¾¦¶È²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡Ö¶Ë¤á¤Æ¸úÎ¨Åª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
BAETA¤Ï¡¢¹©¾ì¤ÎÇÓ¥¬¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¹âÇ»ÅÙ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò´Þ¤à´Ä¶¤«¤é¡¢¼¼²¹¤ÎÂçµ¤¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹â²¹¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢ÇÓ¥¬¥¹Ãæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊáÂª¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¾ò·ï²¼¤Ç¤Ï¶õµ¤¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ²ó¼ý¡ÊDAC¡Ë¤Ë¤âÍ¸ú¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢13Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¶õµ¤¤ò½èÍý¤·¡¢¹â¤¤¸úÎ¨¤ÇÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò½üµî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BAETA¤ÏÊ´Ëö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ú¥ì¥Ã¥È¤Ë²Ã¹©¤·¤Æ¤âÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¡¢150¡î¤Ç40²ó°Ê¾åµÛÃå¡¦Êü½Ð¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤âÎô²½¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÑµ×À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ó¼ý¤·¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤Ï¡¢²ÃÇ®¤ä¾øµ¤½èÍý¤ÇÍÆ°×¤ËÊü½Ð¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢·«¤êÊÖ¤·ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊºÆÀ¸·¿¤ÎÃºÁÇ²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢BAETA¤ÏÂ¾¤Î¥¢¥ß¥ó·ÏµÛÃåºà¤è¤ê¤âÂÑÇ®À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢250¡î¤Þ¤Ç°ÂÄê¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤òºÇÂç¸Â¤ËµÛ¼ý¤·¤¿¤ê¡¢²ó¼ý¤·¤¿ÃºÁÇ¤òÃùÂ¢¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¤Î»ñ¸»¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¥³¥¹¥È¤¬Áý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢BAETA¤Ë¤Ï³ÈÄ¥À¤¬¤¢¤ê¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤ÃºÁÇ²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖÍ³²¤Ê¡×»ñ¸»¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
¿ÍÎà¤¬ÇÑ´þ¤·¤Æ¤¤¤ëËÄÂç¤ÊÎÌ¤ÎPET¤´¤ß¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢³¤ÍÎ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤ÆÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¤À¤±¤Ç¡¢2,700Ëü¥È¥ó¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯Î³»Ò¤¬ÉâÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤É²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Á°½Ò¤ÎPoderyte»á¤Ï¡¢³¤ÍÎPET¤´¤ß¤òBAETA¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î³¤¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹âÅÙ¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤¿PET¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¶Ë¤á¤ÆÅ¬¤·¤¿µ®½Å¤Ê»ñ¸»¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¡¼¥à¤ÏBAETA¤Ë¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯±øÀ÷¤Î²ò¾Ã¤È¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæÏÀÊ¸¤Î¶¦Æ±¼¹É®¼Ô¤Ç¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óÂç³Ø²½³Ø½Ú¶µ¼ø¤ÎJiwoong Lee»á¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç·ÐºÑÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¸ÄÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ò·èºö¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î½üµî¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¤È¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤«¤Ä·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¤´¤ß¤Èµ¤¸õÊÑÆ°¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¡Ö°ìÎ³¤ÇÆóÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤¡×µ»½Ñ¡ª¼ÂÍÑ²½¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£