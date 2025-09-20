クロレッツ×PEANUTS♡40周年と75周年を祝う限定コラボ登場

今年40周年を迎える「クロレッツ」と、世界中で愛され続けてきた「PEANUTS」が75周年を記念して夢のコラボレーション！9月22日(月)より、スヌーピーたちがデザインされた特別なパッケージのクロレッツ製品が数量限定で登場します。さらに、豪華オリジナルグッズが総勢860名に当たるキャンペーンも同時開催♡心はずむ特別な記念企画を、ぜひチェックしてみてください。

数量限定♡可愛い記念デザイン

クロレッツ ビッグミント ボトル

クロレッツ ビッグレモン ボトル

クロレッツ フレッシュアップル

クロレッツ40周年×PEANUTS75周年の記念デザインは、ブランドカラーを基調にスヌーピーや仲間たちがパーティーを楽しむ姿を描いたオリジナル仕様。

フレーバーは1.4倍サイズの大粒で爽快感が楽しめる「クロレッツ ビッグミント ボトル」と「クロレッツ ビッグレモン ボトル」、さらに噛むほど香り広がる「クロレッツ フレッシュアップル」の3種類。

どれも数量限定なので要チェックです。

豪華景品が当たるCPも開催！

9月22日(月)からは「みんなでお祝いしよう！アニバーサリーPARTYキャンペーン」を実施。

「PEANUTS」オリジナルQUOカードPay 500円分/500名様

Wチャンス 「PEANUTS」オリジナルステンレスボトル/30名様

Xでのオープンキャンペーンでは、クイズに答えて投稿すると「PEANUTS」オリジナルQUOカードPay 500円分が500名に、さらに全投稿に応募した方にはWチャンスでステンレスボトルが30名に当たります。

リフレッシュ応援コース：「PEANUTS」オリジナルQUOカード 1,000円分／200名様

ハッピーお出かけコース：「PEANUTS」オリジナルトートバッグ／100名様

お祝いパーティーコース：「PEANUTS」オリジナルティーポットセット／30名様

LINEでは購入レシートを送って応募できるクローズドキャンペーンも開催。トートバッグやティーポットセットなど、豪華賞品が揃っています。

スヌーピーと一緒にお祝い気分♪

クロレッツとPEANUTSが迎えるアニバーサリーイヤーは、ファンにとっても特別な記念イベント。数量限定のコラボパッケージはもちろん、860名に当たる豪華キャンペーンも見逃せません。

お気に入りのフレーバーを選んで楽しみながら、スヌーピーたちと一緒にお祝い気分を味わってみてください♡ちょっとした日常が、可愛いデザインと共にもっと楽しくなるはずです。