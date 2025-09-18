この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

話題のスニーカー情報を中心に語るYouTuberでラッパーのCRDが、自身のチャンネルで『トムサックス×ナイキの名作"マーズヤード3.0"が遂に発売。その特殊すぎる販売条件が話題に』と題した動画を公開。世界的アーティスト、トム・サックスとナイキによる伝説的コラボスニーカー「マーズヤード3.0」について、今回はどんな人がどのように手に入れられるのか、その異例の販売方法や背景を独自視点で詳しく解説した。



冒頭、CRDは「最近本当に手に入りにくいスニーカーが増えた」としつつ、今回注目のマーズヤード3.0が2025年9月19日に販売されることを紹介。「特別な販売方法でリリースされ、欲しい人、本当に好きな人には供給できる画期的なやり方」だと指摘し、「今までのナイキでよくあった出し惜しみみたいな売り方より好感を持てる」と高評価を下した。



販売方式については、宇宙開発用語に由来するISRUアプリを用い、アプリ内のサマーキャンプでポイントを稼いだ上位のみが優先購入権を得られるという斬新なシステム。「抽選よりもフェア。ちゃんと情報を追って行動すれば買えるのは合理的」と語る一方、「参加していない人は店舗に行っても買えない」というシビアさにも触れる。「熱い人だけをフルにかける方法。より欲しい人が手に入りやすいのはいいこと」と、熱量の高いファン向け施策に納得を示した。また「9月19日に販売される数はおそらく1万足程度、相当レア」「ただ2026年に第2弾が再販されるというトムサックスの発表もある」とし、「増産といっても大量とは限らない。来年はもっとハードルが高くなる可能性もある」と予測した。



さらに、CRDは過去のトム・サックスのスキャンダルやナイキとのパートナー再開に触れ、「今回の協業再開は、ナイキもトムサックスも職場環境改善を踏まえての完全復帰」とコメント。ナイキ特有の厳しい契約解除例も挙げ、「大企業はイメージ変える時はすぐに切る。ここまで続いたのはサックスの芸術的才能を信頼しているからだろう」と述べた。



動画の終盤、CRDは「今回の売り方は合理的でいい。熱意や準備が行動に反映されて手に入るのは納得できる方法」「皆さんはどう思いますか？意見を聞かせてください」と視聴者に問いかけて締めくくった。