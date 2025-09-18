大型イベント「ガシャポン（R）に超夢中展2025」最新アイテムから人気シリーズまで網羅！
バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン（R）」の単独大型イベントが開催決定！ 「ガシャポン（R）に超夢中展2025」でカプセルトイまみれ♪
☆ガシャポン大型イベントのイメージや販売アイテムをチェック！（写真14点）＞＞＞
バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン（R）」の単独大型イベント「ガシャポン（R）に超夢中展2025」が、2025年10月31日（金）〜11月2日（日）の3日間、池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールBにて開催されることが発表された。
「ガシャポン（R）」は、2024年3月に単独大型イベント「ガシャポン（R）EXPO2024」を初開催。
商品展示はもちろんのこと、脳波で回す「フィーリンガシャポン」や旅行が楽しめる「トラベルガシャポン」などユニークな体験ができる未来の自販機を設置し大盛況となった。
続いて同年秋には「ガシャポン（R）文化祭2024」を開催、「ガシャポン！」とガシャポン（R）への情熱を叫ぶ「ガシャウトグランプリ」などを展開している。
本年2025年開催の「ガシャポン（R）に超夢中展2025」では、人気キャラクターや発売前の新商品など約300種類以上の商品を一挙に集めた「新商品ストリート」 をはじめ、ガシャポンオリジナルIP「VIRUSWEETS（ウイルスイーツ）」「いきもの大図鑑」「まちぼうけ TM」や、人気シリーズ「めじるしアクセサリー」「フラットガシャポン（R）」「プレミアムガシャポン」「カプキャラ」などを紹介するコーナーが登場。
加えて、無料で回せる入場者特典ガシャポン（R）、公式ガシャ活グッズや新作ガシャポン（R）の先行販売など、来場者全員が ”ガシャポン（R）に超夢中” になれる企画が満載だ。
イベントに優先入場できる事前予約の詳細や、新作ガシャポン（R）先行販売のラインナップ、会場内各ブースの見どころ、ここでしか体験できない参加型コンテンツとステージイベントなどメインコンテンツの詳細は、10月上旬にイベント公式サイト等で追加発表予定となっている。
発売前の最新アイテムもいち早くチェックできたり、オリジナルシリーズをまとめて楽しめたり、ガシャ活をもっと楽しくする公式グッズも目白押し。
まさに「ガシャポン（R）」づくしの本イベントはカプセルトイファン必見！
入場料は無料となっているので、気軽に足を運んでみてはいかがだろうか。
（C）BANDAI
☆ガシャポン大型イベントのイメージや販売アイテムをチェック！（写真14点）＞＞＞
バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン（R）」の単独大型イベント「ガシャポン（R）に超夢中展2025」が、2025年10月31日（金）〜11月2日（日）の3日間、池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールBにて開催されることが発表された。
「ガシャポン（R）」は、2024年3月に単独大型イベント「ガシャポン（R）EXPO2024」を初開催。
商品展示はもちろんのこと、脳波で回す「フィーリンガシャポン」や旅行が楽しめる「トラベルガシャポン」などユニークな体験ができる未来の自販機を設置し大盛況となった。
続いて同年秋には「ガシャポン（R）文化祭2024」を開催、「ガシャポン！」とガシャポン（R）への情熱を叫ぶ「ガシャウトグランプリ」などを展開している。
加えて、無料で回せる入場者特典ガシャポン（R）、公式ガシャ活グッズや新作ガシャポン（R）の先行販売など、来場者全員が ”ガシャポン（R）に超夢中” になれる企画が満載だ。
イベントに優先入場できる事前予約の詳細や、新作ガシャポン（R）先行販売のラインナップ、会場内各ブースの見どころ、ここでしか体験できない参加型コンテンツとステージイベントなどメインコンテンツの詳細は、10月上旬にイベント公式サイト等で追加発表予定となっている。
発売前の最新アイテムもいち早くチェックできたり、オリジナルシリーズをまとめて楽しめたり、ガシャ活をもっと楽しくする公式グッズも目白押し。
まさに「ガシャポン（R）」づくしの本イベントはカプセルトイファン必見！
入場料は無料となっているので、気軽に足を運んでみてはいかがだろうか。
（C）BANDAI