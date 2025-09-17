ソウルの都心で台湾人女性が男2人から暴行を受けるという事件が発生した。

台湾FTVなどは15日、台湾国籍のユーチューバー劉力穎さんが14日夜、ソウル麻浦区（マポグ）弘大（ホンデ）付近の路上で男2人から暴行を受けたと報じた。

劉力穎さんは当時、友人Bさんと歩いていたところ、男2人に「一緒に一晩を過ごそう」と誘われたという。特に男はBさんの肩に手をのせたり頭をなでたりしながら身体に触れた。

劉力穎さんがBさんの代わりに「私の友人を触らないでほしい。何の関係もないのに」と言うと、男らは劉力穎さんに中指を立てた後、「家に送っていく」と言いながらスキンシップを続けた。

劉力穎さんは結局、暴言を返して言い争いになり、暴行につながった。男らは劉力穎さんのほお、腕、脚などに暴行を加えた。劉力穎さんは友人を逃避させ、警察にこれを通報した。加害者は現場を離れようとしたが、劉力穎さんは必死に男を捕まえ、5分後に警察が現場に到着して騒ぎは収まった。

ただ、劉力穎さんは「警察は積極的に防犯カメラ映像を確認したり犯人を逮捕したりする姿を見せなかった。私のパスポート番号だけを確認した後、驚くこと加害者を先に帰らせた」と主張した。続いて「ただ（誘いを）断っただけなのに、このように暴力を受けるとは思わなかった」とし「暴行で親指が折れ、全身があざだらけになった」と訴えた。