この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『浴衣美女にインタビュー』と題した動画にて、現役モデルのモデルさんが登場し、これまでの仕事やプライベート、そしてお金の使い道について率直に語った。



インタビューの中で、モデルさんは仕事について「ポートレートモデルなので、カメラマンさんが撮りたいロケーションとかにお付き合いして、お写真を撮らせていただいてる」と説明。さらに、夏の思い出に関しては「まだ思い出がないので」と語り、これから楽しい出来事があることに期待を寄せた。



話題がこれまでの職歴や収入に及ぶと、「営業してたんですか?」との問いかけに「営業です」と明かし、現在の収入については「上がってます」と即答。しかし「今のお給料聞いてもいいですか?」には「秘密です」と笑ってはぐらかした。



お金の使い方については強いこだわりがあり、「お金は使いません。全て貯金してます」と断言。社会人になってからは「全然使ってないです」と語り、その貯金額については「4桁?」と衝撃の数字を告白。倹約ぶりに現場は驚きに包まれた。またヘッドホンが年季ものと指摘されると、「見ないでください。まだ使えます」と照れ笑いを見せる場面もあった。



最後には視聴者に向けて「この夏恋人ができなかった、迷える保湿師たちに一言」との問いに「一緒に生きていきましょう」と温かいメッセージで締めくくった。