2025年9月、「空き家を手に入れた高校生」が自身のTikTokを更新。空き家の改造の様子を投稿した。

「空き家を手に入れた高校生」は、今年の7月22日からTikTokにて発信を行っている高校生によるアカウントだ。1本目の動画では空き家を手に入れた経緯について明かしており、空き家というのは、祖母が介護施設に行ったため空き家状態になっている家のことだという。庭は3年放置されており、床や屋根もボロボロの状態だったようだ。

作業は友達同士で行っているようで、投稿主の両親は「掃除勝手にやってるだけで手に入れてはないやろ」と、アカウント名にツッコミを入れたり、「植木屋に頼もうと思ってたからお金使わずに助かる」といった反応をしたようだ。投稿主は「どうしてもDIYをやってみたかった」「自由になんでもできる場所が欲しかった」と念願のチャンスであったことも明かし、日々空き家の状況をTikTokにて発信している。

徐々に再生回数も増え、1週間前に投稿した動画は345万回再生と大反響。仲間たちと庭を整備して、芝生を敷くために防草シートを準備するところなどが写しだされた。

コメントからは「学校より勉強になるだろ」「一生の思い出」「ワクワク感ありそう」といった声が届いている。

（文＝向原康太）