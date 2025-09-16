メルボルン・Cvs広島 スタメン発表
[9.16 ACLEリーグステージ第1節](メルボルン)
※16:45開始
主審:ビヤン・ヘイダリ
<出場メンバー>
[メルボルン・シティ]
先発
GK 1 パトリック・ビーチ
DF 13 ナサニエル・アトキンソン
DF 16 アジズ・ベヒッチ
DF 22 ヘルマン・フェレイラ
DF 27 カイ・トレウィン
MF 7 マシュー・レッキー
MF 10 金森健志
MF 26 サミュエル・スープライアン
MF 30 アンドレアス・キュン
MF 47 カビアン・ラハマニ
FW 17 マックス・カプート
控え
GK 33 ダコタ・オクセンハム
DF 36 ハリソン・シリントン
DF 4 リアム・ボネティグ
DF 45 ライアン・カルムズ
DF 48 マシュー・ベイカー
MF 19 ゼイン・シュライバー
MF 39 エミン・ドゥラコビッチ
MF 41 ローレンス・ウォン
MF 53 アングス・マッキントッシュ
FW 20 ベンジャミン・マッゼオ
FW 44 ベシアン・クツレシ
FW 52 アーロン・カートライト
監督
アウレリオ・ビドマー
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 37 キム・ジュソン
MF 6 川辺駿
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 14 田中聡
MF 24 東俊希
MF 35 中島洋太朗
FW 17 木下康介
控え
GK 26 チョン・ミンギ
GK 38 ヒル袈依廉
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
DF 33 塩谷司
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 32 越道草太
MF 45 小林志紋
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
監督
ミヒャエル・スキッベ
