[9.16 ACLEリーグステージ第1節](メルボルン)

※16:45開始

主審:ビヤン・ヘイダリ

<出場メンバー>

[メルボルン・シティ]

先発

GK 1 パトリック・ビーチ

DF 13 ナサニエル・アトキンソン

DF 16 アジズ・ベヒッチ

DF 22 ヘルマン・フェレイラ

DF 27 カイ・トレウィン

MF 7 マシュー・レッキー

MF 10 金森健志

MF 26 サミュエル・スープライアン

MF 30 アンドレアス・キュン

MF 47 カビアン・ラハマニ

FW 17 マックス・カプート

控え

GK 33 ダコタ・オクセンハム

DF 36 ハリソン・シリントン

DF 4 リアム・ボネティグ

DF 45 ライアン・カルムズ

DF 48 マシュー・ベイカー

MF 19 ゼイン・シュライバー

MF 39 エミン・ドゥラコビッチ

MF 41 ローレンス・ウォン

MF 53 アングス・マッキントッシュ

FW 20 ベンジャミン・マッゼオ

FW 44 ベシアン・クツレシ

FW 52 アーロン・カートライト

監督

アウレリオ・ビドマー

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 15 中野就斗

DF 19 佐々木翔

DF 37 キム・ジュソン

MF 6 川辺駿

MF 10 マルコス・ジュニオール

MF 14 田中聡

MF 24 東俊希

MF 35 中島洋太朗

FW 17 木下康介

控え

GK 26 チョン・ミンギ

GK 38 ヒル袈依廉

DF 3 山崎大地

DF 13 新井直人

DF 33 塩谷司

MF 18 菅大輝

MF 25 茶島雄介

MF 30 トルガイ・アルスラン

MF 32 越道草太

MF 45 小林志紋

FW 41 前田直輝

FW 51 加藤陸次樹

監督

ミヒャエル・スキッベ