¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1¤Ä¤Ç´°·ë¡ª¡¡¥Á¡¼¥º¥«¥Ä¤Î¡È»þÃ»¥ì¥·¥Ô¡É¤Ë¡Ö´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤½¤¦¡×
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥Á¡¼¥º¥«¥Ä¤òºî¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó°ì¤Ä¤Ç´°·ë¡ªÍÈ¤²¾Æ¤¥Á¡¼¥º¥«¥Ä¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÍÈ¤²¾Æ¤¥Á¡¼¥º¥«¥Ä¡×¤Îºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍÈ¤²¾Æ¤¥Á¡¼¥º¥«¥Ä¤Îºî¤êÊý¡Û(1¿ÍÊ¬)
¡Ê1¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆÚ¥í¡¼¥¹ÆùÇöÀÚ¤ê¡Ê6Ëç¡Ë¤ò2Ëç¤º¤Ä½Å¤Í¤Æ3ÁÈÊÂ¤Ù¡¢ÊÒÌÌ¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡ÊÂç¤µ¤¸1¡Ë¤òÅÉ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Ñ¥óÊ´¤ò¿¶¤ê¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÊÒÌÌ¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¡Ê3Ëç¡Ë¤ò¤Î¤»¤ÆÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ë¡£
¡Ê3¡ËÌý¡ÊÂç¤µ¤¸3¡Ë¤ò²ó¤·¤«¤±¡¢Î¾ÌÌ¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇÍÈ¤²¾Æ¤¤·¤Æ´°À®¡£
¡¡¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ö´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£