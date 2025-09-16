TDL¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¿Íµ¤¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø±é¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¡¡ÖÇ®¥¥ã¥ó¡×¤¬X¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¹¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÃë¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ö¥¶¡¦¥ô¥£¥é¥ó¥º¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡ÈInto the Frenzy¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âµ¤²¹¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9·îÃæ½Ü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ¤²¹¤Ï28ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥È¤Ë¤ÏÄ¾¼ÍÆü¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¥Õ¥ë²¾Áõ¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎË¬¤ì¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¥²¥¹¥È¤âÂ¿¿ô¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤è¤á¤¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±é¼Ô¤µ¤ó¤Î°ÂÁ´Âè°ì¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¶¡¦¥ô¥£¥é¥ó¥º¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡ÈInto the Frenzy¡×¤ÎµîÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
¢£¡ÖÇ®¥¥ã¥ó¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¡¡º£²ó¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¶¡¦¥ô¥£¥é¥ó¥º¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡ÈInto the Frenzy¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿Ãë¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÌó45Ê¬´Ö¤ÎËÜ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÈËâË¡¤Î¥¥¹¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ô¥£¥é¥ó¥º¤Î¡È¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥¨¡É¤¬¥·¥ç¡¼¤Î¥Û¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¡¢¥²¥¹¥È¤òÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ØÍ¶¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ô¥£¥é¥ó¥º¤Ë¤è¤ëÍÅ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È»É·ãÅª¤Ê²»³Ú¡¢Îï¤·¤¤¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ê¤É¡È¾Â¤ë¡ÉÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø±é¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¥²¥¹¥È¤âÂ¿¤¯¡¢ÅöÆü¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢³«±à¤ÈÆ±»þ¤Ëñ¥ÁÖ¤È¥Ñ¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¥²¥¹¥È¤¬Â¿¿ô¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁ´¿È²¾Áõ¤¬¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Î½éÆü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°¥Ñ¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥È¤Ë¡¢¥Õ¥ë²¾Áõ¤Î¥²¥¹¥È¤âÄ¹»þ´ÖÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïµ¤²¹¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤â6ÅÙ¤â¹â¤¤28ÅÙ¤ËÃ£¤·¡¢¼¾ÅÙ¤â80¡ó¶á¤¯¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø±é¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¡£
¡¡ÁáÄ«¤«¤éÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¥²¥¹¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤¿¤áSNS¤Ç¤Ï¡ÖÁáµ¯¤¤·¤¿°ÕÌ£¡×¡ÖµõÌµ¡×¡Ö°§»¢¤â¤Ê¤·¤Çµã¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¤À¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¤³¤Î½ë¤µ¤¸¤ã»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö·ò¹¯Âè°ì¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢X¤Ç¤Ï¡ÖÇ®¥¥ã¥ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
