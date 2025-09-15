国民的女優の登場に会場はさらなる熱気に包まれた――。

9月13日に開幕した「東京2025世界陸上」。2大会ぶりにスペシャルアンバサダーを務める織田裕二とともに大会を盛り上げているのが女優・今田美桜だ。

「残り2週で最終回を迎えるNHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを演じている今田さんは、8月22日にクランクアップを迎え肩の荷が降りたからか、『東京2025世界陸上』目前の12日に登場したイベント『TBS SPORTS FES』ではリラックした表情で、初となるスポーツ中継への意気込みを語っていましたよ。

しかし、彼女のトーク内容よりも、意外なところに注目が集まりました。その日は軽くウエーブがかかったロングヘアをラフに広げ、前髪も眉の上まで下ろしていたことから、見慣れない今田さんの“髪型”が話題となったのです」（芸能記者）

朝ドラに出演中の今田は、時代背景もあり、劇中では額を出し、髪の毛を固めてまとめるスタイルがほとんど。CMでも同じようなヘアスタイルで出演している印象が強い。見慣れないナチュラルヘアは今田の小顔を引き立たせる一方で“毛量”が目立っているという意見もSNSで多く見られた。

そしていよいよスタートした「東京2025世界陸上」初日。会場となっている国立競技場でシンプルな白色の衣装で登場した今田美桜が登場するとスポーツ選手さながらの熱狂があったと陸上ファンは語る。

「前日の姿と違って、この日はポニーテールで顔周りをスッキリとさせていましたが、オールバックにしていることが多い前髪は切り揃えられて可愛らしい印象を持ちましたよ。毛量を指摘した声を気にしているのか、ヘアメイクさんがかなり念入りにスプレーで固めていましたね（笑）。当の本人は拍手をしながら会場入りしていたので、テンションが上がっていたのでしょう。

今田さんの姿は競技場の通路から一般の人たちにも見えていたので、一目見ようと観客たちが百人以上殺到していまい、急遽パーテーションで姿を隠される事態になっていました。選手さながら、いや、それを超える人気ぶりに圧倒されましたが、大会を盛り上げてくれているのは嬉しいですね」

21日に最終日を迎える世界陸上。選手たちにも今田の髪型にも注目だ。