通夜に突然現れた“ものまね芸人”、有吉弘行のコメントに反応「関係ありますか？」「お会いした事もないのに」
【画像】EXILE ATSUSHIの“ものまね芸人”が謝罪
15日、自身のXを通じ、有吉弘行のコメントに反応した。
4日に都内で営まれた橋さんの通夜の囲み取材に、ATSUSIそっくりのRYOが現れた。14日放送のJFN『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』で、有吉は「何の関係もないのに。どうかしてますよね」などと言及した。
これが話題になると、RYOは「有吉さんに関係ありますか？お会いした事もないのに色んな方が聞いてる放送で批判するのは止めてください」と投稿した。
RYOは11日に「この度の橋幸夫さんのお通夜にて各関係者の方並びに御遺族の方やファンの方そしてEXILE ATSUSHIさんにまでご迷惑をお掛けしました事を心よりお詫び申し上げます。私自身軽率であったと心から反省しております。改めて橋幸夫さんへ心よりご冥福をお祈りします」とつづっている。
