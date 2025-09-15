あおり運転の“加害者”に訪れた悲劇。警察の登場に大慌て、車が縁石に乗り上げて…――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年7月15日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険は『2024年あおり運転実態調査』を実施。あおり運転をされたことがあるドライバーは72.5％であった。昨年の53.5％よりも大幅に上昇し、この半年間でも24.1％と多くのドライバーがあおり運転に遭遇していることがわかった。
今回は、あおり運転の加害者に訪れた悲劇を紹介する。
◆交番を過ぎた途端に猛スピードで“あおり運転”
加藤優紀さん（仮名・30代）は、夜の道を運転していたときに、あおり運転に遭遇した。目的地までの道には大きなバイパスがあり、スピードを出す車が多いようだ。
「その日もスピードを出す車が多いなか、雨が降っていたこともあり、いつもより慎重に運転していました。すると、後方から車間距離を詰めてくる車がいたんです。なるべく平常心を保ち、スピードを上げずに運転していたのですが……」
バイパスには交番があり、後方の車はその手前からスピードを落としたそうだ。車間距離をあけて走行していたので「これで、あおられる心配はなさそう」とホッとしたのも束の間……。交番を過ぎると、猛スピードでピッタリと後ろにつけてきたという。そして、次の瞬間……。
「目前に赤信号が迫っていたので一時停止しようとすると、急に私の車を追い越して止まりました」
突然の追い越しに“ヒヤッ”とした加藤さんだが、「青信号になればスピードを上げて走り去ってくれるだろう」と安堵していた。しかし……。
「スピードを上げるどころか蛇行運転をして、今度は私の走行を妨害してきたんです！」
加藤さんは、さすがに憤りを覚えクラクションを鳴らしてしまったそうだ。
「それが相手の思うツボだったようで、余計におもしろがって蛇行運転を続けてきたんです。進路変更してその場から離れることもできたのですが、目的地まで3分ほどの距離だったので我慢しました」
◆突然現れた救世主「警察に通報させてもらいました」
すると、後方からパトカーのサイレンが聞こえ、あっという間にあおり運転の車を取り締まってくれたのだとか。
「警察から路肩に停止を求められて運転手は焦ったのか、縁石ブロックに乗り上げていました。その状況をみて、正直“スカッ”としました。
当初は“交番の警察官が異変に気づき、取り締まってくれたんだな”と思っていたんですが、車から降りると、1人の男性が近づいてきました。『さっきは大丈夫でしたか？ 執拗にあおり運転されているのをみて、警察に通報させてもらいました。無事でよかったです』と話してくださいました」
突然の救世主の登場に、加藤さんは「感動したのを覚えています」と、当時の心境を教えてくれた。
◆デートの帰り道に遭遇した速度100キロ超の車
当時、彼女と遠距離恋愛をしていた田中良治さん（仮名・40代）は、デートの日は、自宅から50キロほど離れた場所にある彼女の家まで送り迎えをしていた。深夜であれば道が空いていて、片道1時間ほどだったそうだ。
「この日もいつものように彼女を送ったあと、自宅に向かって国道を走っていました。深夜3時ごろだったので交通量は少ないですし、大半の信号は点滅信号に変わるので、信号で止まることもありません」
前方にはトラックが走っていたという。田中さんは、そのあとをのんびりと走っていた。すると……。
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険は『2024年あおり運転実態調査』を実施。あおり運転をされたことがあるドライバーは72.5％であった。昨年の53.5％よりも大幅に上昇し、この半年間でも24.1％と多くのドライバーがあおり運転に遭遇していることがわかった。
◆交番を過ぎた途端に猛スピードで“あおり運転”
加藤優紀さん（仮名・30代）は、夜の道を運転していたときに、あおり運転に遭遇した。目的地までの道には大きなバイパスがあり、スピードを出す車が多いようだ。
「その日もスピードを出す車が多いなか、雨が降っていたこともあり、いつもより慎重に運転していました。すると、後方から車間距離を詰めてくる車がいたんです。なるべく平常心を保ち、スピードを上げずに運転していたのですが……」
バイパスには交番があり、後方の車はその手前からスピードを落としたそうだ。車間距離をあけて走行していたので「これで、あおられる心配はなさそう」とホッとしたのも束の間……。交番を過ぎると、猛スピードでピッタリと後ろにつけてきたという。そして、次の瞬間……。
「目前に赤信号が迫っていたので一時停止しようとすると、急に私の車を追い越して止まりました」
突然の追い越しに“ヒヤッ”とした加藤さんだが、「青信号になればスピードを上げて走り去ってくれるだろう」と安堵していた。しかし……。
「スピードを上げるどころか蛇行運転をして、今度は私の走行を妨害してきたんです！」
加藤さんは、さすがに憤りを覚えクラクションを鳴らしてしまったそうだ。
「それが相手の思うツボだったようで、余計におもしろがって蛇行運転を続けてきたんです。進路変更してその場から離れることもできたのですが、目的地まで3分ほどの距離だったので我慢しました」
◆突然現れた救世主「警察に通報させてもらいました」
すると、後方からパトカーのサイレンが聞こえ、あっという間にあおり運転の車を取り締まってくれたのだとか。
「警察から路肩に停止を求められて運転手は焦ったのか、縁石ブロックに乗り上げていました。その状況をみて、正直“スカッ”としました。
当初は“交番の警察官が異変に気づき、取り締まってくれたんだな”と思っていたんですが、車から降りると、1人の男性が近づいてきました。『さっきは大丈夫でしたか？ 執拗にあおり運転されているのをみて、警察に通報させてもらいました。無事でよかったです』と話してくださいました」
突然の救世主の登場に、加藤さんは「感動したのを覚えています」と、当時の心境を教えてくれた。
◆デートの帰り道に遭遇した速度100キロ超の車
当時、彼女と遠距離恋愛をしていた田中良治さん（仮名・40代）は、デートの日は、自宅から50キロほど離れた場所にある彼女の家まで送り迎えをしていた。深夜であれば道が空いていて、片道1時間ほどだったそうだ。
「この日もいつものように彼女を送ったあと、自宅に向かって国道を走っていました。深夜3時ごろだったので交通量は少ないですし、大半の信号は点滅信号に変わるので、信号で止まることもありません」
前方にはトラックが走っていたという。田中さんは、そのあとをのんびりと走っていた。すると……。